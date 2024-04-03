"Проезжайте их правильно": украинские патрульные назвали правило, которое запрещено нарушать

Пример ситуации

В Киеве в Голосеевском районе патрульные инспекторы увидели, как водитель автомобиля BMW не пропустил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские сразу же догнали и остановили нарушителя.

"Проезжайте пешеходные переходы правильно", - призвали патрульные.

В результате с водителем провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП.

Что запрещено делать пешеходам

Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным. А в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Согласно пункту 4.14 ПДД пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения. Запрещено внезапно выходить и выбегать на проезжую часть, включая пешеходный переход.

В то же время к пункту 18.1 ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся люди, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создана опасность.

К тому же запрещается совершать объезд пешехода, независимо от расстояния между ним и транспортным средством. Также нельзя увеличивать скорость с целью "проскочить" перед пешеходом который уже ступил на переход.