"Пройдем все, кроме Тисы": как выглядит девушка Ханумака и что она говорит о его сыне от Шаманской
На фоне интервью, которое блогерша Алина Шаманская дала Маше Ефросининой, сеть заинтересовало - кто новая девушка ее бывшего мужа Руслана Ханумака. И оказалось, что она вовсе не "прячется" в сети.
С кем встречается Ханумак и что его девушка говорит об отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Новая девушка Ханумака - кто она
Избранница скандального комика - Екатерина Шевченко. От прошлых отношений у нее есть сын. Вместе с Ханумаком она какое-то время находилась в США, а сейчас они снова в Украине.
На своей странице в Instagram Екатерина нечасто делилась фото с Русланом, но в последнее время начала выкладывать больше совместных постов. Кроме этого, она "посвящает" ему Stories, одно из которых было подписано шуткой о Тисе.
"Я тебя люблю. Мы все пройдем, кроме Тисы", - указано на фото пассии Ханумака.
Новая девушка Ханумака (скриншот)
Кстати, эту Stories она "оформила" песней певицы предательницы Asti. И в соцсетях Екатерина пишет на русском. Шаманская говорила, что после общения с отцом и его окружением сын возвращается домой и говорит на языке страны-агрессора, хотя сама она общается с ним на украинском.
А в декабре 2024 года она поздравляла Ханумка с днем рождения. Тогда Екатерина назвала его "лучшим мужчиной на свете".
Пост пассии Ханумка (скриншот)
К тому же Екатерина публиковала фото Артура - сына комика и Шаманской. В интервью Алина отмечала, что была не против, чтобы мальчик виделся с отцом, но не хотела, чтобы он проводил время с девушкой бывшего.
По словам блогерши, Артуру говорили называть Екатерину "мамой", а ее сына - "братиком".
В Stories девушка Ханумака публиковала фото сына Шаманской и называла его "замечательным мальчиком". Как заметно на кадрах, несмотря на просьбы Шаманской, ребенок проводил немало времени с избранницей комика.
Когда же сеть начала обсуждат слова блогерши, которая, в частности, рассказала, что Артур приходил домой и рассказывал о многочисленных ссорах Ханумака с его избранницей, та решила ответить.
"Вопрос к ассоциации психологов, неврологов и стоматологов Украины: что делать, если чувствуешь себя самой счастливой, самой любимой, самой защищенной и самой окруженной заботой живя с нищим, безработным нарциссом абьюзером, который не прекращает моральное насилие ни на минуту?" - написала Екатерина в посте, где показалась вместе с юмористом.
Девушка Ханумака ответила на хейт (скриншот)
Кроме этого, избранница комика не только попыталась высмеять обвинения Шаманской, которая говорила о моральном насилии со стороны Ханумака. Также она заявила, что ей смешно видеть весь хейт, вместе с юмористом она уже два года, а еще заявила, что Артур якобы не называл ее "мамой".
Что рассказала Шаманская и как отреагировал Ханумак
В интервью Алина говорила, что Руслан ударил их сына.
"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно", - заявила Шаманская.
Этот инцидент, отмечала блогерша, стал финальной точкой. Она говорила с Ханумоком о разводе еще до начала полномасштабной войны, но официально разорвать с ним отношения она решила именно после ситуации с Артуром.
Сам Ханумак эмоционально отреагировал на скандал с Шаманской и заверил, что все это якобы неправда.
"95% того интервью - это клевета, выдумка, накрученная информация, бред. Это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями. Если вы, госпожа Алина, уже открыли шкаф с грязным бельем, делайте это полностью", - заявил он.
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При создании материала были использованы источники: Instagram Ханумака и его избранницы, интервью Шаманской.