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Всі пройдемо "коронакіпіш": Фагот підхопив COVID-19

Вівторок 20 жовтня 2020 15:14
Всі пройдемо "коронакіпіш": Фагот підхопив COVID-19
Фагот з ТНМК (Фото: facebook.com/olegfahot mykhailiuta)
Автор: Анна Шиканова

Фагот розповів, що все почалося з ломоти в тілі, а зараз пропав нюх

Відомий український музикант Фагот (Олег Михайлюта) повідомив, що заразився коронавірусом. За словами лідера гурту ТНМК, у нього пропав нюх і першим симптомом стала ломота в тілі.

Фагот повідомив своїм фанатам, що у нього позитивний тест на коронавірус і зазначив, що швидше за все перехворіють їм дуже багато людей.

"Я, звичайно, розумів, що все пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не обійде. Але сталося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно "коронована особа". На початку ламало серйозно, зараз відпустило, але нікому цього не раджу, через те, що вірити або не вірити в усе це – питання для кожного особиста, але бережіть себе і своїх близьких ретельніше, оскільки їх вам ніхто не замінить. P. S. Найбільше сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний", - написав музикант на своїй сторінці в Facebook.

Колеги, друзі та знайомі побажали йому якнайшвидшого одужання.

Варто відзначити, що лідер колективу "ТНМК" не єдиний, хто вже встиг заразитися коронавірусом. Нещодавно ми повідомляли про те, що найбагатша співачка України Камалія розповіла про COVID-19 у своїй родині.

А також розповідали про те, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом.

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