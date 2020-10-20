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Все пройдем "коронакипиш": Фагот подхватил COVID-19

Вторник 20 октября 2020 15:14
Все пройдем "коронакипиш": Фагот подхватил COVID-19
Фагот из ТНМК (Фото: facebook.com/olegfahot mykhailiuta)
Автор: Анна Шиканова

Фагот рассказал, что все началось с ломоты в теле, а сейчас пропало обоняние

Известный украинский музыкант Фагот (Олег Михайлюта) сообщил, что заразился коронавирусом. По словам лидера группы ТНМК, у него пропало обоняние и первым симптомом стала ломота в теле.

Фагот сообщил своим фанатам, что у него положительный тест на коронавирус и отметил, что скорее всего переболеют им очень многие.

"Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально "коронованная особа". В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, так как верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит. P.S. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

Коллеги, а также друзья и знакомые пожелали ему скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что лидер коллектива ТНМК не единственный, кто уже успел заразиться коронавирусом. Недавно мы сообщали о том, что самая богатая певица Украины Камалия рассказала о COVID-19 в своей семье.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

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