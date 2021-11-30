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Як проявляється інсульт: ці симптоми найчастіше помітні у жінок

Автор: Анна Шиканова

Симптоми інсульту часом не завжди сигналізують про те, що розвивається небезпечний стан у людини.

І потрібно знати, які ознаки говорять про небезпечне захворювання, оскільки це допоможе врятувати людині життя та уникнути серйозних наслідків інсульту.

Які симптоми інсульту найчастіше з'являються у жінок, розповіли на Medikforum.

"Чим раніше людина отримає лікування від інсульту, тим менш стійким виявиться завданий йому збиток, і тим меншою буде ймовірність його смерті", - підкреслюють лікарі.

За даними Американської асоціації з вивчення інсульту, чоловіки й жінки в багатьох випадках можуть відчувати схожі ознаки.

Як проявляється інсульт:

  • Асиметрія та опущення м'язів обличчя
  • Раптова сильна слабкість
  • Порушення мови
  • Проблеми із зором
  • Погана координація рухів
  • Втрата рівноваги
  • Дезорієнтація

Симптоми інсульту у жінок

А ось у жінок, за словами фахівців, картина інсульту може бути не так яскраво виражена. Часом жінки не помічають або не надають значення небезпечним ознаками – вони вважають їх недостатньо серйозними або лякаючими.

Перші ознаки інсульту у жінок можуть виглядати у вигляді сильної втоми та когнітивних розладів.

Може бути сплутаність свідомості та проблеми в пам'яті, дезорієнтація. Також такий стан може супроводжуватися нудотою або блювотою.

У жінок може статися рідкісний тип інсульту – тромбоз вен головного мозку. Такий інсульт буває, коли між мозком і черепом утворюється згусток крові. Він перешкоджає відтоку крові з дренажу.

При такому інсульті симптоми проявляються набагато повільніше, ніж при типовому. І це призводить до того, що за допомогою звертаються вже в більш важкому стані.

На що ще потрібно звернути увагу

  • Головний біль
  • Сплутана свідомість
  • Судома

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