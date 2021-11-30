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Как проявляется инсульт: эти симптомы чаще всего заметны у женщин

Автор: Анна Шиканова

Симптомы инсульта порой не всегда сигнализирую о том, что развивается опасное состояние у человека.

И нужно знать, какие признаки говорят об опасном заболевании, так как это поможет спасти человеку жизнь и избежать серьезных последствий инсульта.

Какие симптомы инсульта чаще всего появляются у женщин, рассказали на Medikforum.

"Чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем менее устойчивым окажется нанесенный ему ущерб, и тем меньшей будет вероятность его смерти", - подчеркивают врачи.

По данным Американской ассоциации по изучению инсульта, мужчины и женщины во многих случаях могут испытывать похожие признаки.

Как проявляется инсульт:

  • Асимметрия и опущение мышц лица
  • Внезапная сильная слабость
  • Нарушения речи
  • Проблемы со зрением
  • Плохая координация движений
  • Потеря равновесия
  • Дезориентация

Симптомы инсульта у женщин

А вот у женщин, по словам специалистов, картина инсульта может быть не так ярко выражена. Порой женщины не замечают или не придают значения опасным признакам – они считают их недостаточно серьезными или пугающими.

Первые признаки инсульта у женщин могут выглядеть в виде сильной усталости и когнитивных расстройств.

Может быть спутанность сознания и проблемы в памяти, дезориентация. Также такое состояние может сопровождаться тошнотой или рвотой.

У женщин может произойти редкий тип инсульта – тромбоз вен головного мозга. Такой инсульт бывает, когда между мозгом и черепом образуется сгусток крови. Он препятствует оттоку крови из дренажа.

При таком инсульте симптомы проявляются намного медленнее, чем при типичном. И это приводит к тому, что за помощью обращаются уже в более тяжелом состоянии.

На что еще нужно обратить внимание

  • Головная боль
  • Спутанное сознание
  • Судороги

Напомним, ранее мы писали о том, что на самом деле влияет на нарушение сердечного ритма.

А также рассказывали о том, какой необычный прием поможет снизить уровень сахара в крови и давление без лекарств.

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