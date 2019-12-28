Провокує онкологію: у Херсоні люди задихаються від жахливого смороду (відео)

У Херсоні люди скаржаться на забруднення повітря і сильний запах смороду через діяльність преприятия з утилізації автомобільних шин, в якому спалюють покришки прямо біля жилих будинків в районі промзони. Місцеві задихаються і вже п'ять років борються за право дихати на повні груди. До протестів приєдналися також і працівники сусідніх підприємств. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обурені громадяни проводили пікети, зверталися до різних інстанцій зі скаргами на піролізне підприємство, при цьому екологічна інспекція після перевірки скандальної фірми жодних порушень не виявила. Зазначається, що проводили ревізію в денний час і після попередження, хоча підприємство, в якому у спеціальних печах спалюють шини, працювало вночі.

"Це ж треба пройти процедуру, щоб отримати дозвіл на експлуатацію цих установ. Це і час і кошти. Ділки цим нехтують, роблять свою справу і тихенько вночі спалюють ці шини", - розповів керівник асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоурів.

Не дивлячись на наявність дозволу у підприємства на спалювання шин, місцеві жителі скаржилися на сморід, і що небезпечні речовини осідають в легенях.

"Цей запах гару, він стоїть цілий день, цілодобово. Відповідно, люди працювати не можуть тому, що задихаються", - сказав керівник сусіднього підприємства Микола Кузьменко, який також обурюється ситуацією.

Після протестів скандальне підприємство закрили. Поліція відкрила кримінальне виробництво через забруднення навколишнього середовища, ведеться розслідування.

За словами експертів, після спалювання шин шкідливі речовини можуть потрапити в організм людини і викликати серйозні хвороби.

"Вони провокують онкологію, алергічні реакції та інше. Я б не рекомендував робити пряме спалювання взагалі", - заявив експерт зеленої палати дніпропетровської ТПП Олександр Зудіков.

В Україні немає чітких правил і умов для утилізації шин, які, згідно з міжнародною угодою, не вважаються небезпечними відходами.

Як заявили в Міненергетики, в даний час йде робота над постановою, яка регулює сферу поводження з старої гумою. Буде створено реєстр тих об'єктів, які ведуть операції з зношеними покришками, відходами покришок. Так, планують створити сервісний ресурс, до якого буде вільний доступ.

Відео: У Херсоні люди скаржаться на сильний сморід