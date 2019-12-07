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Українці почали масово хворіти на рак через приховану катастрофу (відео)

STYLERПодії    07.12.2019 - 17:12
Українці почали масово хворіти на рак через приховану катастрофу (відео)
Ядерний вибух (колаж РБК-Україна)

Ядерний вибух, який стався в Харківській області, призвів до численних онкологічних захворювань

Секретний ядерний вибух в Україні, який був використаний для гасіння пожежі на газовій свердловині біля села Хрестище в Харківській області, призвів до незворотних наслідків для тисяч українців. Так звана операція "Факел", яка пройшла в 1972 році, призвела до масових захворювань на рак у місцевих жителів. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Як повідомляється, радянська влада вирішила провести експеримент з атомною зброєю, коли на газовому родовищі в Харківській області почалася пожежа. Підземний ядерний вибух, який мав загасити вогонь, готували в Москві, під наглядом КДБ, в умовах надзвичайної таємності, а подробиці операції досі зберігаються в Росії під грифом "державна таємниця".

Місцеві жителі були евакуйовані на відстань від семи кілометрів від місця проведення експерименту. Експеримент звернувся провалом: вибух буквально "вирвався" назовні атомним грибом.

"Нас дуже труснуло. Там було велике начальство з Москви, Києва і Харкова, стояли вертольоти, "Волги"... вони були в курсі, що це за звук, тому всі почали розбігатися. А нам ніхто нічого не казав", – розповів один з очевидців події.

Через 30 хвилин після проведення операції місцевих жителів повернули додому. Після вибуху селяни пили воду з уражених радіацією колодязів, їли овочі з заражених городів, пасли худобу на опроміненій землі. Пізніше до місця пожежі почали їздити туристи, а місцеві школярі любили грати там після навчання. Через це в перші тридцять років після вибуху в найближчих селах кількість онкохворих різко зросла. До початку двохтисячних близько півтори тисячяі людей в околицях вибуху померли від раку, заявили місцеві лікарі.

Ядерний вибух в Україні

Правда, після вибуху на місці катастрофи залишився газовий факел, який гасили ліквідатори. Місцеві називали їх "бригадою смертників", так як в процесі гасіння померло 11 ліквідаторів.

"Ми були проти (вибуху - прим. ред.), пропонували свій варіант. Але Брежнєв і Косигін підписали і дали команду. Там були люди, які були дуже зацікавлені в результатах ядерного вибуху в густонаселених районах, писали дисертацію про це", - розповів ліквідатор Володимир Краснокутський.

Нагадаємо, що нещодавно Росія провела випробування ракети в Арктиці.

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