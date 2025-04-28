Проводы, 28 апреля: что категорически запрещено делать, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

28 апреля празднуется день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского. Он происходил из зажиточной семьи и родился в Турове в первой половине XII века. Еще с детства он имел тягу к духовной жизни и науке, презирал земные блага и славу.

В юности принял монашеский постриг в монастыре святых Бориса и Глеба близ Турова, где вел строгую аскетическую жизнь. Своим примером он учил других монахов послушанию и любви к игумену, как к Божьему слуге. Впоследствии Кирилл избрал столпничество - особую форму монашеского подвига, посвященную молитве и посту, где создал немало духовных произведений. Его благочестие и ученость привлекли внимание князя Туровского, и по его просьбе Кирилл был рукоположен в епископа.

Как Туровский епископ, он писал проповеди, послания к монахам и молитвы, которые оставили заметный след в церковной литературе. Умер Кирилл 28 апреля 1183 года, а в народе его почитали как "русского Златоуста" за мудрость и красноречие.

Воскресенье, понедельник и вторник второй недели после Пасхи - это три дня, которые считаются поминальными. Каждый может сам выбрать удобный день, чтобы посетить кладбище и почтить память умерших родственников. В 2025 году эти дни приходятся на 27, 28 и 29 апреля.

Перед Проводами люди наводят порядок на могилах близких: убирают мусор, сметают прошлогодние листья, обновляют цветы и венки. Это проявление уважения, заботы и памяти об усопших.

В некоторых селах и городках сохранилась традиция устраивать поминальные трапезы прямо у могил, принося куличи, крашанки, колбасу, сладости, а иногда и алкоголь. Однако церковь не поддерживает такую привычку, подчеркивая, что кладбище - это место тишины и молитвы, а не застолий.

На Проводы принято посещать могилы близких (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 28 апреля

В поминальные дни не принято заниматься тяжелым физическим трудом, особенно тем, что касается земли - не копают, не сажают и не сеют. Считается, что такие действия могут беспокоить души умерших, которые могут обидеться и даже отомстить.

Запрещено устанавливать забор или ограждение, поскольку это требует забивания досок в землю, что тоже воспринимается как пренебрежение к усопшим, а еще верили, что из-за этого могут испортиться погода и урожай.

Не стоит браться за шитье - бытует поверье, что таким образом можно "зашить" глаза душам умерших. Также под запретом - рубить древесину, потому что в народе говорили, что этим "отрубишь" руки или ноги покойникам. Нежелательно и белить, ведь считалось, что так "выбеливаются глаза" умерших.

Кроме того, в этот день не празднуют свадьбы и воздерживаются от веселья.

Народные приметы и традиции 28 апреля

Если в ночь на 28 апреля прохладно, а днем царит жара - это означает, что совсем скоро придет стабильная и теплая погода.

Когда весь день небо ясное, но вечером облака начинают надвигаться - ждите изменений в погоде, вероятно, дождя.

Если звезда красноватого цвета - это признак ветреного дня с дождем.

Когда во время восхода или захода солнце или луна кажутся искривленными - это знак приближения теплой погоды.

На поминальную службу в церковь обычно приносят круглый хлеб или калач, которые имеют символическое значение, а также масло, фрукты или сладости - другие продукты не являются обязательными. В некоторых регионах Украины сохранилась традиция приносить коливо. Мясные продукты приносить в церковь строго запрещено.

На кладбище люди также раздают еду тем, кто в этом нуждается, как жест памяти и доброты. Еще одна важная традиция - зажигать свечи за упокой души усопших.

У кого День ангела 28 апреля

28 апреля День ангела отмечают:

Виталий

Кирилл

Максим

Талисманом человека, который появился на свет 28 апреля, является чароит. С давних времен верилось, что этот камень обладает особой магической энергией. Например, считалось, что чароит может способствовать гармонии в отношениях.