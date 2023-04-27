Не предвестник конца света: ученый высказался об утечке газа под Львовом

Под Львовом в селе Розвадов произошла утечка газа, в результате чего в населенном пункте и в округе вдруг закипела вода в колодцах, стали бить гейзеры, а в земле образовались ямы глубиной до 5 метров. Местные жители остались без газоснабжения и света из-за аномалии, и людей пришлось эвакуировать.
Во Львовской ОВА проинформировали о проведении специалистами работ на месте, ликвидации последствий ЧП, обследованиях всех объектов в радиусе утечки.
Какие могли быть причины такой аномалии, что не на шутку перепугала местных жителей? Версии озвучил заведующий отделом геомагнетизма Институт геофизики НАН Украины Михаил Орлюк, передает ТСН.
Ученый обращает внимание, что район, где расположен Розвадов, расположен на Днестре и разломной зоне земной коры, а именно на границе Восточно-Европейской платформы и Львовского палеозойского прогиба.
Эта местность богата небольшими газовыми месторождениями, к тому же недалеко расположено Раздельское месторождение серы, что прежде активно эксплуатировалось, и это приводило к многочисленным нарушениям в верхней части разреза земной коры и возможному накоплению сероводородного газа.
"Вполне вероятно, что газ нашел себе выход в результате каких-то тектонических или техногенных процессов", - объясняет профессор, академик Украинской нефтегазовой академии.
По словам профессора, газ мог выйти из-за старых коммуникаций или вырваться из газовых "ловушек", где он хранился долгое время.
"По разломной зоне, он попал в воду и вызвал такое бурление на поверхности земли. Также из-за этого и образуются в почве ямы глубиной до 5 метров", - говорит он.
Также ученый прокомментировал появившиеся в сети страшилки о "недобром знаке" и апокалипсисе, и отметил, что "это точно не предвестник конца света".
"Скорее всего, произошла утечка газа из какой-то подземной ловушки или из газопровода, что привело к таким последствиям в селе. Это очень проблемный район, поскольку находится в разломной зоне на стыках двух геологических структур. Поэтому здесь возможны подобные процессы", - говорит Орлюк.
Сейчас трудно дать ответ, сколько еще будет кипеть вода в колодцах, поскольку в настоящее время точно не установлена причина.
"Возможно, это спровоцировало какое-то местное незначительное землетрясение, или техногенная авария, из-за чего газ поднялся на поверхность. Пока это лишь одна из возможных версий", - сказал он.
В этом контексте Орлюк напомнил о ЧП в 1946 году, что произошло во время бурения скважины на Угерском газовом месторождении примерно в 25 км от Розвадова, когда недалеко от села произошел внезапный выброс газа, который "загорелся и выбросил 800-метровую колонну труб, а столб огня достигал 30 метров в высоту".
"В первые же дни фонтанирования на месте скважины образовался кратер шириной до 125 м и глубиной до 40 м. Горящий газ, выбросы огромного количества воды вместе с породой не давали длительное время потушить пожар и затамповать скважину. Для ликвидации фонтана пробурили под наклоном две скважины, и только после ввода этих скважин в эксплуатацию фонтан удалось потушить", - рассказывает он.
Тогда же кратер заполнился водой, и озеро осталось до сих пор.
В селе Розвадов произошла утечка газа (фото: facebook.com/Gromada.gazeta.mykolayiv)
Ранее сообщалось, что в Запорожье началась утечка газа в многоэтажном доме, по которому били ракетами российские оккупанты.