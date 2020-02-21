Провінція Бухань: Вікіпедія "перейменувала" Нові Санжари

Сутички в Нових Санжарах 20 лютого (фото: РБК-Україна)

У мережі звернули увагу на те, що сутички у Нових Санжарах спровокували нетверезі люди

Нові Санжари у Вікіпедії "перейменували" після зіткнення учасників акцій протестів з поліцією 20 лютого.

Так, у відомій інтернет-енциклопедії з'явився такий текст: "Нові Санжари - провінція Бухань, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області України".

Скриншот з Вікіпедії

Даний допис був зроблений після того, як місцеві мешканці не схотіли пускати евакуйованих з Уханя українців до свого міста, через боязнь "підхопити" коронавірус. Дійшло до того, що новосанжарці закидали камінням автобуси, у яких перебували українці та іноземні громадяни, у тому числі - діти. При нападі на автобуси новосанжарці навіть погрожували "спалити" людей, який евакуювали з Китаю.

Зауважимо, що на численних відео видно: більшість з протестувальників були напідпитку, або ж і взагалі у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це підтверджують і очевидці.

"Над учасниками мітингу стояв потужний аптечний запах, ніби поруч перекинулася цистерна з глодом та іншими настоянками на спирту", - написав у соцмережі один з юзерів.

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Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Facebook також підмітив, що на місці акцій протесту стояв "стійкий перегар від підігрітих алкоголем великої кількості новосанжарівців".

"Головно чоловіків різного віку. У столиці на різних протестах ми вже встигли від такого відвикнути, хоча буває. Вдень було розпорядження закрити всі наливайки, але зелений змій, мов той вірус, знайде, зараза, звідки вилізти і як влитися у найменшу шпарину у душах, серцях і горлянках. І цей градус у проміле без сумніву додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже двох слів тяжко вимовляли надвечір", - написав Шевченко.

До слова, пізніше допис про "провінцію Бухань" було видалено, адже це Вікіпедія справедливо розцінила як "акт вандалізму". Але окрім цього, до статті про Нові Санжари вносилися й інші правки. Наприклад, було запропоновано змінити слово "мешканці" на "алкаші". А у підрозділі статті "Освіта і культура" один із користувачів іронічно написав: "Яка там освіта і культура?".

Скриншоти з Вікіпедії

Нагадаємо, що усі світові ЗМІ написали про хаос у Нових Санжарах і присоромили жителів цього містечка.