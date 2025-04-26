Проводы: почему украинцы поминают умерших именно так и что изменилось за 100 лет

Историческое происхождение и традиции Проводов

Проводы приходятся на первое воскресенье после Пасхи и символизируют завершение поминальной недели. Согласно народным верованиям, в этот день души умерших возвращаются на землю, и живые имеют возможность почтить их память.

По всей Украине этот день называли по-разному - Гробки, Могилки, Деды - но суть оставалась одна.

К Проводам украинцы готовились заранее: наводили порядок на кладбищах, украшали могилы цветами, венками и вышитыми рушниками - особенно на Полесье, Слобожанщине и Волыни.

В гуцульских общинах верили, что души умерших идут в церковь, поэтому в течение недели придерживались особых запретов - не стирали, не белили дом, не шили, не рубили дрова.

В сам день Проводов совершались панихиды на кладбищах. Священники освящали могилы и раздавали верующим артос - пасхальную паску-оберег. Ее хранили дома, клали в гроб или давали больным.

На могилы клали пасхальные яйца, лепешки, паски, делились едой с нуждающимися, нищими или детьми - просили у них молитв за души усопших. Кое-где верили, что эти дары - и для птиц, потому что души могут появиться именно в таком образе.

Во многих регионах, в частности на Подолье, Полесье, Волыни, бытовал обычай устраивать поминальные трапезы прямо на кладбище. Могилы накрывали скатертями, выкладывали пасхальные блюда - коливо, паску, хлеб.

В западных областях, особенно в греко-католических общинах, традиция совместных застолий на кладбищах не была распространенной. Однако этнографические записи конца ХІХ-начала XX века свидетельствуют: даже в гуцульских селах люди устраивали "столы" на могилах с пасхальными блюдами, приглашали друг друга к угощению. Эти древние обряды были проявлением не только скорби, но и связи поколений. Поминальная трапеза на кладбище в Проводы (фото: Getty Images)

Изменения за последние 100 лет

В XX веке, особенно в советские времена, многие религиозные традиции, в частности связанные с Проводами, подверглись притеснениям. Антирелигиозная политика привела к потере многих обрядов и обычаев.

Однако с восстановлением независимости Украины некоторые традиции начали возрождаться. В частности, в некоторых местностях снова проводят поминальные обеды на кладбищах, хотя чаще это происходит в форме семейных собраний дома.

Современные тенденции также повлияли на изменение традиций. Например, в городах поминальные обеды на кладбищах стали менее распространенными, а вместо традиционных блюд на могилы приносят конфеты, печенье и фрукты. Также уменьшилось количество ограничений и запретов, которых придерживались ранее в течение поминальной недели.

Что делали наши предки перед Проводами

Наши предки придерживались немалого количества запретов и ограничений в поминальную неделю. Вот основные запреты и ограничения, которые бытовали в разных регионах Украины:

Не пели, не играли на музыкальных инструментах, не устраивали гуляний, потому что радость может обидеть души умерших, которые "приходят в гости".

Нельзя было работать в поле или на огороде. Землю не тревожили, потому что "там покоятся души".

Считалось, что работа с водой или иглами "режет память" и "ранит души". Поэтому украинцы 100 лет назад не стирали и не шили.

Перед Проводами обязательно убирали - и в доме, и возле могил. Считалось, что души "не заходят в грязный дом".

Кроме того, любые конфликты, ругань или вражда в этот период считались большим грехом.

Современное значение

Несмотря на изменения, Проводы остается важным днем для многих украинцев. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы почтить память своих предков, вспомнить их добрые дела и передать эти традиции следующим поколениям. Этот день напоминает о связи между прошлым и настоящим, о важности памяти и семейных ценностей.