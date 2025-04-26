Проводы: почему украинцы поминают умерших именно так и что изменилось за 100 лет

Проводы или Радоница, - это особый день в году, который имеет глубокие корни. В этом году Радоница приходится на 27 апреля. Традиции Проводов в Украине менялись десятилетиями, но смысл этого дня остался неизменным - почтить память близких, которые отошли в вечность.
Что украинцы делали на Проводы 100 лет назад и как это выглядит сейчас - рассказываем далее в материале РБК-Украина (проект Styler).
Проводы приходятся на первое воскресенье после Пасхи и символизируют завершение поминальной недели. Согласно народным верованиям, в этот день души умерших возвращаются на землю, и живые имеют возможность почтить их память.
По всей Украине этот день называли по-разному - Гробки, Могилки, Деды - но суть оставалась одна.
К Проводам украинцы готовились заранее: наводили порядок на кладбищах, украшали могилы цветами, венками и вышитыми рушниками - особенно на Полесье, Слобожанщине и Волыни.
В гуцульских общинах верили, что души умерших идут в церковь, поэтому в течение недели придерживались особых запретов - не стирали, не белили дом, не шили, не рубили дрова.
В сам день Проводов совершались панихиды на кладбищах. Священники освящали могилы и раздавали верующим артос - пасхальную паску-оберег. Ее хранили дома, клали в гроб или давали больным.
На могилы клали пасхальные яйца, лепешки, паски, делились едой с нуждающимися, нищими или детьми - просили у них молитв за души усопших. Кое-где верили, что эти дары - и для птиц, потому что души могут появиться именно в таком образе.
Во многих регионах, в частности на Подолье, Полесье, Волыни, бытовал обычай устраивать поминальные трапезы прямо на кладбище. Могилы накрывали скатертями, выкладывали пасхальные блюда - коливо, паску, хлеб.
В западных областях, особенно в греко-католических общинах, традиция совместных застолий на кладбищах не была распространенной. Однако этнографические записи конца ХІХ-начала XX века свидетельствуют: даже в гуцульских селах люди устраивали "столы" на могилах с пасхальными блюдами, приглашали друг друга к угощению. Эти древние обряды были проявлением не только скорби, но и связи поколений.
В XX веке, особенно в советские времена, многие религиозные традиции, в частности связанные с Проводами, подверглись притеснениям. Антирелигиозная политика привела к потере многих обрядов и обычаев.
Однако с восстановлением независимости Украины некоторые традиции начали возрождаться. В частности, в некоторых местностях снова проводят поминальные обеды на кладбищах, хотя чаще это происходит в форме семейных собраний дома.
Современные тенденции также повлияли на изменение традиций. Например, в городах поминальные обеды на кладбищах стали менее распространенными, а вместо традиционных блюд на могилы приносят конфеты, печенье и фрукты. Также уменьшилось количество ограничений и запретов, которых придерживались ранее в течение поминальной недели.
Наши предки придерживались немалого количества запретов и ограничений в поминальную неделю. Вот основные запреты и ограничения, которые бытовали в разных регионах Украины:
Несмотря на изменения, Проводы остается важным днем для многих украинцев. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы почтить память своих предков, вспомнить их добрые дела и передать эти традиции следующим поколениям. Этот день напоминает о связи между прошлым и настоящим, о важности памяти и семейных ценностей.
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При написании материала использовали следующие источники: сайт Музея народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого, журнал "Народознавчі зошити".