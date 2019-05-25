Перевіряйте регулярно: Супрун дала українцям важливу пораду

Супрун дала рекомендації українцям, як не допустити брак гормонів
Уляна Супрун повідомила, що 25 травня – це Всесвітній день щитовидної залози. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона розповіла, за які функції відповідає щитовидка в організмі і як зрозуміти, що з цією залозою щось не в порядку.
"Щитовидна залоза виробляє гормони тироксин і трийодтиронін, які беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, в тому числі - адаптації інтенсивності обміну речовин з потребами тіла в даний момент", - написала Супрун пояснила, що гормони щитовидної залози впливають на всі клітини тіла, а також впливають на такі процеси:
Гормони тироксин і трийодтиронін містять йод, тому люди повинні вживати його разом з їжею в достатній кількості Якщо йоду в організмі недостатньо, то щитовидна залоза збільшується, але при цьому самостійно виробити достатню кількість гормонів вона не може.
Брак таких гормонів призводить до слабкості, набору ваги або її втрати, сухості і жорсткості волосся або їх втрати, непереносимість холоду, болю в м'язах, депресивного стану і дратівливості, порушень менструального циклу або втрати лібідо, запорів, підвищення рівня холестерину, раку щитовидної залози, у дітей можлива затримка розумового розвитку.
Супрун розповіла про зоб (facebook.com/ulanasuprun)
За даними ВООЗ, безпечна доза йоду – це 1000 мкг (1мг) на добу. Запаси йоду в щитовидці можуть бути до 16 мг йоду.
Також Супрун зазначила, що в організмі може бути надлишок тиреиодних гормонів. Такі ситуації виникають через запалення залози або в разі власних антитіл до рецептора ТТГ.
Симптоми гіпертиреозу (надлишку гормонів) такі:
Однак, як зауважила Уляна Супрун, в українців нестача гормонів щитовидної залози зустрічається набагато частіше, ніж її надлишок. Лідерами вона назвала Чернігівську область і західну Україну. При денній нормі 150-300 мкг, українці отримують всього 40-80 мкг.
Що робити, щоб уникнути захворювань щитовидної залози?
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