Перевіряємо якість вершкового масла горілкою: підробку побачите відразу

Якого кольору має бути масло?

Якісне вершкове масло (коров'яче), куплене в магазині, ніколи не буде білосніжного відтінку - у нього повинен бути жовтувато-білий відтінок. А білосніжне вершкове масло - майже явна ознака фальсифікату. Чисто білим масло може бути тільки з козячого молока.

Наприклад, травневе вершкове масло, натуральне, домашнє, і зовсім має яскравий жовтий колір через високий вміст каротину в траві, яку є корова.

Щоб "піджовтити" масло деякі виробники додають барвники, визначити наявність яких можна за допомогою горілки.

Перевіряємо масло горілкою

Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла.

Якщо горілка стала насичено жовтого кольору, значить, в масло були додані штучні барвники. Такий продукт краще більше не купувати.