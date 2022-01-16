Перевіряємо якість ковбаси за допомогою горілки: результат вас точно здивує

Недобросовісні виробники для збільшення обсягу продукції і зниження її собівартості часто грішать тим, що додають в ковбасні вироби все що тільки можна.

Але спосіб визначити ненатуральність продукту можна. Для цього нам доведеться, правда, перевести трохи горілки. Але результат того вартий: ви зможете зробити висновок, купувати таку ковбасу далі або краще залишити її на полиці.

Цей спосіб добре підійде для копченої ковбаси

Прочитайте уважно склад ковбасного виробу. Якщо в ньому немає натуральних фарбувальних приправ, таких як паприка або червоний перець, приступайте до експерименту.

Для цього вам знадобиться стакан і горілка. Щоб перевірити, чи додавав виробник барвник в ковбасу, щоб надати їй товарного вигляду, опустіть шматочок ковбаси в горілку.

Зачекайте п'ять хвилин і витягніть ковбасу, а потім перемішайте розчин. Якщо він пофарбувався в червоний, рожевий або помаранчевий колір, значить до ковбаси додавали барвник, і вона точно ненатуральна.