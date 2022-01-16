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Перевіряємо якість ковбаси за допомогою горілки: результат вас точно здивує

Автор: Світлана Мащенко

Експерти розповіли, як можна з легкістю перевірити якість ковбаси за допомогою горілки в домашніх умовах.

Про це пише MSN.

Недобросовісні виробники для збільшення обсягу продукції і зниження її собівартості часто грішать тим, що додають в ковбасні вироби все що тільки можна.

Але спосіб визначити ненатуральність продукту можна. Для цього нам доведеться, правда, перевести трохи горілки. Але результат того вартий: ви зможете зробити висновок, купувати таку ковбасу далі або краще залишити її на полиці.

Цей спосіб добре підійде для копченої ковбаси

Прочитайте уважно склад ковбасного виробу. Якщо в ньому немає натуральних фарбувальних приправ, таких як паприка або червоний перець, приступайте до експерименту.

Для цього вам знадобиться стакан і горілка. Щоб перевірити, чи додавав виробник барвник в ковбасу, щоб надати їй товарного вигляду, опустіть шматочок ковбаси в горілку.

Зачекайте п'ять хвилин і витягніть ковбасу, а потім перемішайте розчин. Якщо він пофарбувався в червоний, рожевий або помаранчевий колір, значить до ковбаси додавали барвник, і вона точно ненатуральна.

Раніше лікарі назвали найшкідливіший сорт ковбаси, порадивши відмовитися від неї зовсім.

Також ми писали, як відрізнити справжній шоколад від підробки. Найшвидші і надійні способи.

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