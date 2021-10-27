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Як перевірити стан вживаної машини листком паперу: лайфхак для автомобілістів

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Середа 27 жовтня 2021 21:03
Як перевірити стан вживаної машини листком паперу: лайфхак для автомобілістів Як при покупці перевірити вживаний автомобіль (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Автомобілістам до покупки вживаної машини потрібно підходити дуже серйозно. Все тому, що ви не знаєте, що траплялося з автомобілем раніше.

Тому перекуп розповів, як перевірити стан авто за допомогою аркуша паперу, пише "Автовзгляд".

Так, зазвичай за діагностику автомобіля доводиться платити чималі кошти. Тому перекупи вигадали спосіб, аби перевірити автомобіль самостійно.

Зокрема, кузов можна оглянути очима та проміряти недорогим приладом, а от як бути з внутрішніми вузлами та агрегатами.

Також навіть при тест-драйву несправна коробка передач та двигун можуть поводитися абсолютно нормально.

Як перевірити автомобіль за допомогою чистого аркуша паперу

Зазначається, що папір потрібно піднести до вихлопної труби безпосередньо до отвору глушника, після чого стежити за поведінкою листа. Якщо двигун не проблемний, то папір буде рівномірно відгинатися. Однак, якщо лист коливається в різні боки тоді ДВЗ працює нерівномірно.

Окрім того, якщо ж на листочку опинилися краплі бензину, то це говорить про проблеми із запалюванням. Вкрай неприємним моментом є краплі тосолу чи мастила на листі. Перше може говорити про пошкодження прокладки ГБЦ або головки блоку циліндрів.

Якщо на папері з'явилися краплі мастила, то мотор може потребувати заміни клапанів.

Раніше ми повідомляли, що автомобілістам дали дієві поради, як підготуватися до продажу машини.

Також ми писали, які автомобілі найчастіше знімалися у фільмах жахів.

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