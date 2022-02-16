Перевір себе: 16 ознак здорової людини

Здавалося б, ну що такого - в лютому насилу прокидатися, бути втомленим вже з понеділка, їсти цукерки для радості і замазувати суху шкіру шарами крему. Кінець зими ж, батареї ж... Та врешті-решт: у всіх так! А ось і ні, не у всіх! Не в лютому справа - і це не норма.

1. Здорова людина встає з ранку бадьорою, повною енергії і сил, тому що її клітини отримують достатньо енергії, і немає токсикації.

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2. У здорової людини майже завжди гарний настрій. У неї не буває депресії. Вона не прокрастинує. У неї є потужна мотивація робити! Тому що у неї достатньо серотоніну, ендорфінів і дофаміну. За це відповідає здоровий кишечник.

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3. У неї зволожена, не суха, оксамитова і чиста шкіра по всьому тілу. Немає алергії. Немає свербіння. Немає висипань. Немає лущення. Шкіра ніколи не тріскається. Немає почервоніння. Немає запалень. Немає прищів і акне. Немає пігментації. Тому що нормально працює жовчний, тому що у шкіри здоровий мікробіом, і достатньо жирів для захисту від сухості.

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4. У здорової людини не пахне з рота. Не пахне піт, тому що здоровий жовчний і печінка, добре працює шлунок. Тому що чиста лімфа.

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5. У здорової людини стул кожен день. Щодня! А не раз в 2 дні. Ідеально, якщо прямо з ранку або хоча б в першій половині дня. Нормального коричневого (не жовтого, не чорного) кольору, без залишків неперетравленої їжі - тому що правильно працює жовчний, підшлункова і кишечник.

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6. У здорової людини немає лупи. Немає білого нальоту на язику. Немає грибка на нігтях. У жінок немає білих і смердючих виділень з піхви. Тому що немає кандида, і кишечник здоровий. Тому що чиста лімфа.

7. У здорової людини немає тяги до солодкого і мучного. Апетит адекватний, контрольований. Апетит проявляється як голод, відчуття в шлунку і бажання поїсти м'яса, риби, зелені і крупи. А не булочки, тортики, млинці і макарони. Тому що нормальний рівень цукру в крові, нормальний інсулін, немає кандида і паразитів.

8. Здорова людина хоче. Тіло такої людини дає чіткі позиви до сексу і фізичних навантажень. Є лібідо. Є бажання рухатися і напружувати м'язи. Тому що достатньо енергії і здорові гормони.

Фото: Які ознаки визначають здорову людину (instagram.com/una.tuna)