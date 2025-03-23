Провал или успех? Что говорят о новом фильме "Белоснежка" - первые отзывы

Что не так с Белоснежкой от Disney

Фильм является музыкальным переосмыслением классической ленты 1937 года. Волшебное музыкальное приключение возвращает к вечной истории с любимыми героями. Однако еще на этапе создания картины в сети возникли споры среди сторонников истории. Так, многим не понравилось, что на выбор главной героини выбрали именно актрису колумбийского происхождения, мол, Белоснежка же имеет светлый цвет кожи.

Рэйчел Зеглер в образе Белоснежки (скриншот)

Не понравилось некоторым представителям карликового общества идея использования их для образа семи гномов. Например, звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж в январе 2022 года раскритиковал Disney за продвижение стереотипов о дворфизме.

Когда же авторы проекта решили заменить легендарных персонажей с помощью компьютерной графики на волшебных существ, тут тоже полился гейт. Напрямую от менее известных актеров с карликовостью, которые были не прочь сыграть в фильме, но якобы в угоду Динклэйджу были лишены такой возможности.

"Семь гномов" из Белоснежки 2025 (скриншот)

Не менее агрессивной реакции вызвало отношение главной актрисы к оригинальной истории. Ранее Рэйчел критиковала сказку за устаревшие стереотипы относительно роли женщины, и не она одна. В частности актриса назвала историю любви странной, ведь принц преследует Белоснежку. Она пообещала лучшую версию и больше акцентов на других ценностях героини.

Изменили и трактовку причины имени Белоснежки. Вместо ссылки на ее белую кожу, родители называют ее в честь снежной бури, которую она пережила в детстве. Это подчеркивает ее силу и выносливость.

Как выглядит современная Белоснежка (скриншот)

Политические ссоры вокруг фильма "Белоснежка"

Дополнительного стресса во время работы над проектом добавил превышенный бюджет в 270 млн долларов и двойная забастовка сценаристов и актеров, которая отодвинула премьеру на год.

Обострило ситуацию заявление Рэйчел Зеглер после победы Трампа на выборах 2024 года, когда она пожелала его сторонникам "никогда не знать мира". Позже она извинилась за эти слова.

Рэйчел Зеглер (фото: instagram.com/rachelzegler)

Ходили также слухи о неприязни между актрисами фильма Зеглер и Галь Гадот, которая сыграла Злую Королеву. Первая выражала поддержку Палестине, а вторая открыто поддерживает Израиль. Как известно, незадолго до премьеры протестующие с обеих сторон "испортили" церемонию награждения Гадот на Аллее славы.

Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Первые реакции после премьеры

С 21 марта фильм вышел в прокат. The Guardian описывает "Белоснежку" как "отравленное яблоко" Disney, столкнувшееся с проблемами еще на старте. По мнению издания, проект оказался под давлением как бизнес-логики студии, так и общественного возмущения.

А вот Variety и Chicago Tribune назвали фильм одним из лучших римейков, а споры вокруг него – мелочами. Они похвалили лидерство героини и заметили, что история любви осталась неизменной – вместо сказочного принца она встречает благородного разбойника.

Hollywood Reporter говорят, что картина не входит в топ самых лучших, но уверенно занимает место в верхней части рейтинга наряду с "Мулан", "Красавицей и Чудовищем" и "Круэллой". Отзывы зрителей после премьерного показа разделились:

"Это фильм для поколения Instagram и TikTok, который можно прокрутить и забыть".

"Фильм был легким, веселым и мелодичным. Гномы очень странные - да, но я быстро к ним привык. Кроме того, смог насладиться Галь Гадот в роли королевы".

"Белоснежка" - это упущенная возможность: визуально перегруженный и сюжетно несогласованный фильм, который лишь время от времени раскрывает свой потенциал".

"Яркая и глянцевая адаптация анимационной классики. Несмотря на шумиху, Рэйчел Зеглер создает убедительный образ Белоснежки с современными акцентами, а Галь Гадот поражает своей ролью Злой Королевы. Даже CGI-гномы получились непло

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