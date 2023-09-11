Проще простого! Как в "Дії" заменить водительское удостоверение (видео)
В Украине продолжается курс цифровизации всех услуг. У водителей есть возможность легко заменить свои удостоверения, воспользовавшись приложением "Дія".
О том, как это сделать, разъясняем в материале ниже.
Когда нужно заменить водительское удостоверение
Водители имеют возможность заказать как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое, которое действует на территории Украины.
Когда нужно обменивать и восстанавливать водительское удостоверение:
- если истек срок действия документа
- документ потерян или уничтожен
- затерлись надписи на бланке и плохо читаются
- изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т. д.)
- если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ
При заказе услуги в "Дії" на время военного положения медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами добавлять не нужно.
Как заменить удостоверение в "Дії"
Для этого войдите в приложение "Дія" и выполните следующие действия:
- выберите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение"
- выберите причину замены документа
- подтвердите или укажите место регистрации проживания
- выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат)
- выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ
- подтвердите или укажите контактные данные
- подпишите заявление
- оплатите услугу
После подачи заявки в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
После этого ждите приглашения в сервисный центр МВД или push-уведомления от "Дії" о готовности цифрового документа.
Отметим, что для того, чтобы услуга работала нужно обновить приложение "Дія".
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