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Простіше простого! Як у "Дії" замінити водійське посвідчення (відео)

Понеділок 11 вересня 2023 17:14
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Простіше простого! Як у "Дії" замінити водійське посвідчення (відео) Як замінити посвідчення водія у "Дії" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

В Україні продовжується курс цифровізації усіх послуг. У водіїв є можливість легко замінити свої посвідчення, скориставшись застосунком "Дія".

Про те, як це зробити, пояснюємо у матеріалі нижче.

Коли потрібно замінювати водійське посвідчення

Водії мають можливість замовити як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсним на території України.

Коли треба обмінювати та відновлювати посвідчення водія:

  • якщо закінчився термін дії документа
  • документ втрачено або знищено
  • затерлись написи на бланку і погано читаються
  • змінились особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо)
  • якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ

При замовленні послуги в застосунку "Дія" на час воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами додавати не потрібно.

Як замінити посвідчення у "Дії"

Для цього ввійдіть у застосунок "Дія" та виконайте наступні операції:

  • виберіть у меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення"
  • виберіть причину заміни документа
  • підтвердьте або вкажіть місце реєстрації проживання
  • виберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат)
  • виберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ
  • підтвердьте або вкажіть контактні дані
  • підпишіть заяву
  • сплатіть за послугу

Після подачі заявки протягом 10 хв варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Після цього чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.

Наголосимо, що для того, щоб послуга працювала треба оновити застосунок "Дія".

Раніше ми писали про те, як оформити допомогу з безробіття через "Дію".

Читайте також про те, що шерингом авто у "Дії" скористалися понад 200 тисяч разів.

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