Простіше простого! Як у "Дії" замінити водійське посвідчення (відео)

В Україні продовжується курс цифровізації усіх послуг. У водіїв є можливість легко замінити свої посвідчення, скориставшись застосунком "Дія".

Про те, як це зробити, пояснюємо у матеріалі нижче.

Коли потрібно замінювати водійське посвідчення

Водії мають можливість замовити як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсним на території України.

Коли треба обмінювати та відновлювати посвідчення водія:

якщо закінчився термін дії документа

документ втрачено або знищено

затерлись написи на бланку і погано читаються

змінились особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо)

якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ

При замовленні послуги в застосунку "Дія" на час воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами додавати не потрібно.

Як замінити посвідчення у "Дії"

Для цього ввійдіть у застосунок "Дія" та виконайте наступні операції:

виберіть у меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення"

виберіть причину заміни документа

підтвердьте або вкажіть місце реєстрації проживання

виберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат)

виберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ

підтвердьте або вкажіть контактні дані

підпишіть заяву

сплатіть за послугу

Після подачі заявки протягом 10 хв варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Після цього чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.

Наголосимо, що для того, щоб послуга працювала треба оновити застосунок "Дія".