Простіше простого! Як у "Дії" замінити водійське посвідчення (відео)
В Україні продовжується курс цифровізації усіх послуг. У водіїв є можливість легко замінити свої посвідчення, скориставшись застосунком "Дія".
Про те, як це зробити, пояснюємо у матеріалі нижче.
Коли потрібно замінювати водійське посвідчення
Водії мають можливість замовити як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсним на території України.
Коли треба обмінювати та відновлювати посвідчення водія:
- якщо закінчився термін дії документа
- документ втрачено або знищено
- затерлись написи на бланку і погано читаються
- змінились особисті дані водія (прізвище, ім'я, по батькові тощо)
- якщо водій хоче замінити старе посвідчення на новий документ
При замовленні послуги в застосунку "Дія" на час воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами додавати не потрібно.
Як замінити посвідчення у "Дії"
Для цього ввійдіть у застосунок "Дія" та виконайте наступні операції:
- виберіть у меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення"
- виберіть причину заміни документа
- підтвердьте або вкажіть місце реєстрації проживання
- виберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат)
- виберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ
- підтвердьте або вкажіть контактні дані
- підпишіть заяву
- сплатіть за послугу
Після подачі заявки протягом 10 хв варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.
Після цього чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від Дії про готовність цифрового документа.
Наголосимо, що для того, щоб послуга працювала треба оновити застосунок "Дія".
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