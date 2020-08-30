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У Мінську на акції протесту почалися затримання

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 14:17
У Мінську на акції протесту почалися затримання
Фото: протести в Білорусі (t me minsk_new)
Автор: Юлія Струк

У центрі Мінська на проспекті Незалежності відбулася сутичка силовиків з активістами. Відомо про затримання мінімум однією людини.

Про це повідомляє TUT.BY у своєму Telegram.

"Мінськ. Сутичка з силовиками на проспекті Незалежності. Люди в чорному забрали у протестувальників довгий прапор і затримали мінімум одну людину", - пише видання.

Крім того, Telegram-канал NEXTA Live інформує, що закриті станції метро "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Купаловська", а також "Площа Леніна".

Фото: центр Мінська

"Карателі повністю заблокували площу Незалежності, а також почали перекривати своїми тілами Міський Вал", - пише канал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центр Мінська ще до початку акції стягнули техніку і значна кількість бійців ОМОНу.

Як писало РБК-Україна, вчора в Мінську (Білорусь) на площі Перемоги пройшов жіночий марш солідарності; у ході нього правоохоронці затримали двох журналістів "Радіо Свобода".

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