Ці прості засоби допоможуть легко очистити шви між плиткою: є у кожній домівці

Шви між плиткою потребують регулярного очищення та догляду. Натуральні та ефективні засоби допоможуть надати їм новий вигляд.

Регулярного миття підлоги не завжди достатньо для видалення всього бруду на плиткових швах, які з часом набувають зношеного та запущеного вигляду.

Які методи допоможуть

Перекис водню

Його можна використовувати як миючий засіб для брудних швів підлоги. Для цього потрібно просто розчинити 2 столові ложки цього продукту в відрі, яке наповнене 250 мл гарячої води.

Для більшої ефективності змішайте два інгредієнти в останню хвилину, а потім потріть щіткою або губкою шви між плиткою. Після цього помийте підлогу.

Оцет

Такий засіб чудово відчистить шви між плитками. Потрібно наповнити місткість білим оцтом і додати столову ложку рідини для миття посуду. Добре перемішайте та занурте в розчин зубну щітку і потріть нею шви, поки бруд не зникне.

Чим більше бруду, тим більше зусиль потрібно докласти.

Якщо запах оцту турбує, можна додати в рідину кілька крапель ефірної олії (лимона, лаванди, чайного дерева).

Зубна паста

Завдяки своїм антимікробним властивостям паста дуже ефективна в очищенні та відбілюванні.

Для такого способу потрібна зубна щітка, на яку необхідно покласти зубну пасту та легкими рухами очищати шви між плиткою.

Лимон

Лимон розріжте навпіл і занурте його у сіль, а потім безпосередньо шматочком лимона очистіть шви. Після цього залиште все на на годину, а потім змийте.