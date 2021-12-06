ru ua
Пн, 06 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці прості способи допоможуть вам позбавитися від шерсті домашніх улюбленців

Новость на русском →
Понеділок 06 грудня 2021 20:45
Ці прості способи допоможуть вам позбавитися від шерсті домашніх улюбленців Фото: Як легко очистити одяг і меблі від шерсті тварин (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашні собаки та коти линяють і цей процес природний. Практично всі власники домашніх тварин стикаються з тим, що в будинку повно шерсті. Вона може бути на меблях і одязі.

Як швидко і легко позбутися шерсті домашніх тварин, розповіли в Ukr.media.

Що вам може знадобитися в боротьбі проти шерсті:

Антистатик. Якщо їм побризкати речі, то чистити їх буде легше.

Будівельний скотч. Широкий скотч клейкою стороною можна притиснути до тієї поверхні, яку хочете очистити.

Губка для посуду. Використовуйте грубу сторону губки для посуду. Якщо шерсть погано збирається - злегка намочіть і відіжміть губку, а потім повторіть процедуру.

Гумова рукавиця. Проведіть рукою в такій рукавиці по поверхні, яку хочете очистити. Частинки шерсті до неї пристануть.

Можна використовувати й спеціальну рукавичку, якою вичісують тварин. Вона допоможе очистити від шерсті меблі або килим.

Липкий ролик. Це пристосування допомагає зібрати шерсть практично з будь-якої поверхні.

Щітка для миття вікон. Вона допоможе зібрати шерсть з меблів і килимів.

Щітка для чищення м'яких меблів. Така щітка є в господарських магазинах. На її поверхні багато мікрощетинок, які допомагають очистити поверхню від шерсті.

Вологий віник. Його потрібно намочити, струсити зайву воду, а потім підмести підлогу. Шерсть буде прилипати до віника і її потрібно періодично очищати, а віник знову змочувати водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадується.

А також розповідали про те, які поради вам допоможуть розв'язати проблему катастрофічної нестачі часу.

Читайте РБК-Україна в Google News
советы шерсть домашние животные
LITE
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року