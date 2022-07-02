Ці прості способи допоможуть швидко видалити кісточки з вишень і черешень

Зазначимо, що найпростішим методом є машинка для видалення кісточок. У магазинах та в інтернеті можна купити такий пристрій.

Як видалити кісточки

Часникодавка

Мало хто знає, але цей кухонний пристрій має отвір, який ідеально підійде для чищення черешень чи вишень.

Шпилька

Це усім відомий та зручний спосіб видалення кісточок. Щоб витягти кісточку, потрібно використовувати шпильку як ложку. Однак, важливо пам'ятати, що ви можете забруднитися, тому потрібно користуватись обережно.

Олівець

Підійде також шпажка, коктейльна соломинка або схожа тонка циліндрична паличка, за допомогою якої кісточки з ягід виштовхуються назовні.

Як видалити кісточки з вишень та черешень (freepik)

Шприц

Видалити кісточки з черешень або вишень можна за допомогою звичайного одноразового шприца. Внизу корпусу робиться отвір під кісточку, а збоку - під ягоду. Поршнем кісточка видавлюється з вишні, а за допомогою гумки повертається на місце.

Пінцет

Такий метод діє приблизно так само, як і метод з булавкою. Потрібно виймати кісточку та витягувати її.

