Ці прості рослини допоможуть швидко відігнати ос від будинку

Влітку люди зазвичай люблять проводити більше часу на природі з друзями. Однак, затишшя іноді буває недовгим через приліт шкідників, таких як бджоли, шершні та оси.

Для деяких алергіків оси є небезпечними хижаками. Укус цієї комахи може викликати висип, набряк обличчя та свербіж, а іноді навіть утруднити дихання.

Як позбутися

Переглядаючи полиці супермаркету, ви знайдете безліч хімікатів, призначених для боротьби з літаючими комахами. Але ці продукти іноді завдають шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю.

Приберіть у саду

Оси харчуються мертвими комахами, личинками та цукристими залишками їжі. Звідси їх сильний потяг до склянок лимонаду чи інших солодких напоїв.

Окрім прибирання будинку, не забувайте про сад чи двір. Перевірте свій будинок на наявність гнізд, позбудьтеся порожніх ящиків і заповніть будь-які тріщини в стінах, які можуть бути зайняті комахами. Знищення гнізд необхідно проводити обережно, якщо ви не хочете стати жертвою укусів.

Корисні рослини

Оси дуже чутливі до певних рослин. Окрім часнику, цибулі та лимонника, чудовими відлякувачами також є чебрець, м’ята та рожева герань.

Також кілька крапель ефірної олії м’яти, розведеної в невеликій кількості води, можуть на деякий час позбутися від ос. Перелийте все в пульверизатор і розбризкуйте цим розчином різні місця по дому.

Розмістіть пастки

Якщо оси не залишають територію, помістіть їх у пастку. Для цього візьміть пластикову пляшку, трохи рідкого мила, води, цукру та оцту. Налийте змішані інгредієнти всередину пляшки, і оси захочуть спробувати суміш, але з пляшки вони не зможуть вийти.