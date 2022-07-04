Прості до геніального способи відлякати мух від вашого дому

Натуральний репелент, який допоможе відлякати мух

Замість використання інсектицидів, напханих отруйними речовинами, завжди можна приготувати 100% натуральний репелент на основі ефірних олій та спецій.

Цікаво, що окрім відлякування цих комах, ця суміш залишить чудовий аромат у кожному куточку дому.

Нам знадобляться:

1 чайна ложка чебрецю

5 чайних ложок олії перцевої м'яти

5 чайних ложок ефірної олії лаванди

0,5 літра води

Як приготувати репелент

У ємність з водою, висипте всі інгредієнти і перемішайте. Потім нагрійте заготовку до кипіння. Дайте рідині охолонути. Потім помістіть її у відкритий посуд, або, найкраще в спеціальний випарник. Купити такий можна за 200-400 грн.

Ставте місткість з водою ближче до місць, через які в дім проникають мухи.

Фото: Недорогий випарник-аромолампа (good-choise.com)

Суміш чебрецю та м’яти перцевої не тільки поширюватиме приємний аромат у будинку, але й відлякуватиме цих комах.

Інші поради, як не допустити мух в дім

Звичайний оцет допоможе відлякати мух. Налийте в пляшку з розпилювачем оцет і попшикайте біля місць, куди залітають мухи (вікна, двері, балкони). Якщо запах оцту вам неприємний, додайте кілька крапель ефірної олії евкаліпта в пляшечку з розпилювачем.

Також можна поставити чашки, наповнені білим оцтом, у певних кутах будинку.

Молоко і цукор - ефективна мухоловка. Налийте в чашку трохи молока, потім додайте трохи цукру і трохи перцю. Потім поставте мухоловку на підвіконня або на вуличний стіл. Ця суміш приваблює мух і діє як пастка для цих шкідників.

Базилік для боротьби з мухами. Мухи ненавидять запах цієї рослини. У горщику або в букеті базилік на підвіконні допомагає відлякати мух від вашого дому.