Прості до геніального способи відлякати мух від вашого дому

Мухи - набридливі комахи, які залітають в наші домівки і заважають комфорту. Вони дзижчать, сідають на шкіру, повзають по продуктах. Але відвадити їх дуже просто, і для цього нам не знадобляться агресивні "хімічні" засоби.
Про це пише Sante Plus.
Замість використання інсектицидів, напханих отруйними речовинами, завжди можна приготувати 100% натуральний репелент на основі ефірних олій та спецій.
Цікаво, що окрім відлякування цих комах, ця суміш залишить чудовий аромат у кожному куточку дому.
Нам знадобляться:
Як приготувати репелент
У ємність з водою, висипте всі інгредієнти і перемішайте. Потім нагрійте заготовку до кипіння. Дайте рідині охолонути. Потім помістіть її у відкритий посуд, або, найкраще в спеціальний випарник. Купити такий можна за 200-400 грн.
Ставте місткість з водою ближче до місць, через які в дім проникають мухи.
Фото: Недорогий випарник-аромолампа (good-choise.com)
Суміш чебрецю та м’яти перцевої не тільки поширюватиме приємний аромат у будинку, але й відлякуватиме цих комах.
Звичайний оцет допоможе відлякати мух. Налийте в пляшку з розпилювачем оцет і попшикайте біля місць, куди залітають мухи (вікна, двері, балкони). Якщо запах оцту вам неприємний, додайте кілька крапель ефірної олії евкаліпта в пляшечку з розпилювачем.
Також можна поставити чашки, наповнені білим оцтом, у певних кутах будинку.
Молоко і цукор - ефективна мухоловка. Налийте в чашку трохи молока, потім додайте трохи цукру і трохи перцю. Потім поставте мухоловку на підвіконня або на вуличний стіл. Ця суміш приваблює мух і діє як пастка для цих шкідників.
Базилік для боротьби з мухами. Мухи ненавидять запах цієї рослини. У горщику або в букеті базилік на підвіконні допомагає відлякати мух від вашого дому.
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