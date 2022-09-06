Простий салат з капусти і моркви з інгредієнтом, який змінює все

Салат з капусти і моркви на кожен день - відмінний заряд вітамінів для вас і вашої родини. Але один нетрадиційний інгредієнт в ньому може змінити смак страви в кращу сторону.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Дрібно нашаткувати капусту. Додати сіль і цукор.
Натерти моркву на тертці. Нарізати яблуко соломкою. Дрібно нарізати цибулю.
Додати лимонний сік і оливкову олію. Перемішать.
Салат готовий!
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