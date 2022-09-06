RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Простий салат з капусти і моркви з інгредієнтом, який змінює все

Скріншот: як приготувати салат з капусти і моркви
Автор: Світлана Мащенко

Салат з капусти і моркви на кожен день - відмінний заряд вітамінів для вас і вашої родини. Але один нетрадиційний інгредієнт в ньому може змінити смак страви в кращу сторону.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Капуста - 300 г
  • Морква - 1 шт.
  • Яблуко (наш особливий інгредієнт) - 1 шт.
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Зелена цибуля - невеликий пучок
  • Оливкова олія - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Дрібно нашаткувати капусту. Додати сіль і цукор.

Натерти моркву на тертці. Нарізати яблуко соломкою. Дрібно нарізати цибулю.

Додати лимонний сік і оливкову олію. Перемішать.

Салат готовий!

Раніше ми писали, як приготувати капусту по-корейськи за 30 хвилин.

Також повідомлялося, як заквасити капусту з буряком на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт