Простий кондиціонер для прання з домашніх інгредієнтів: одяг буде м'яким і запашним

Кондиціонер для одягу пом'якшує і ароматизує ваші речі під час прання. Однак кусюча вартість цих засобів змушує задумуватися про альтернативи. Давайте з'ясуємо, як і прати якісно, і при цьому економити.
Про це пише SantePlus.
Насправді, існує кілька способів зекономити на засобах для прання. Пропонуємо вам найкращі.
Змішайте:
У великій ємності змішайте кондиціонер з теплою водою, потім додайте оцет. Такого засобу вам вистачить для багаторазового прання.
Експерти кажуть, що оцет додасть тканині більшої гнучкості завдяки своїй дії проти вапняку. А кондиціонер в свою чергу, переб'є запах оцту. До того ж оцет швидко випаровується.
Крім того, у довгостроковій перспективі оцет допоможе вам підтримувати канали та барабан пральної машини.
Змішайте:
У скляну банку спочатку насипте сіль, додайте ефірну олію лимона, лаванди або грейпфрута, поки вони не поглинуться сіллю. Потім збовтайте суміш і додайте харчову соду. Насипте 2 столові ложки цієї суміші в лоток для полоскання і запустіть прання. Розчин можна зберігати кілька місяців у герметичній банці.
І пам'ятайте, що ополіскувач треба засипати у відсік, позначений сніжинкою або квіткою.
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