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Простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин: його можна давати навіть малюкам

Як приготувати хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вдома закінчився хліб і до сніданку або вечері немає ні шматочка. І вийти в магазин - зовсім не варіант. Є дуже просте рішення - зробити швидкий хліб в мікрохвильовій печі за 5 хвилин. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів, а ще такий хліб можна дати зовсім маленькій дитині.

Як зробити такий хліб за 5 хвилин в мікрохвильовці - читайте в рецепті нижче.

Повітряний хліб для дорослих

Інгредієнти:

  • Кефір - 50 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Вівсяні висівки (вівсяне борошно) - 30 г
  • Розпушувач - 3 г
  • Щіпка солі
  • Трави на смак

Спосіб приготування:

Розбийте яйце і добре перемішайте його з кефіром. Потім додайте інші інгредієнти та добре вимішайте масу до однорідності. Трави та спеції можна додати будь-які - на ваш смак.

Візьміть відповідну форму (скляна вогнетривка піала), змастіть її трохи маслом і вилийте туди тісто.

Поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Готовий хліб використовуйте для бутерброда або сніданку.

Дієтичний хліб для самих маленьких

Інгредієнти:

  • Яйце - 1 шт.
  • Вівсяне борошно - 3 ст. ложки
  • Оливкова олія extra virgin - 1 ст. ложка
  • Розпушувач - ½ ст. ложки

Спосіб приготування:

Збийте яйце, додайте борошно, потім рослинну олію і розпушувач. Все добре перемішайте. Налийте в форму і поставте в мікрохвильову піч на 2 хвилини на максимальну потужність.

Дайте хлібу охолонути й можна їсти. Такий хліб підійде навіть зовсім маленьким дітям. Для діток від 2 років можна додавати дрібку солі.

Фото: простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин

До речі, раніше ми писали про те, як з кавуна легко приготувати мармелад за рецептами від турецьких кулінарів.

А також розповідали про те, як зробити томатну пасту на зиму по простому рецептом.

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