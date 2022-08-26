Простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин: його можна давати навіть малюкам

Повітряний хліб для дорослих

Інгредієнти:

Кефір - 50 мл

Яйце - 1 шт.

Вівсяні висівки (вівсяне борошно) - 30 г

Розпушувач - 3 г

Щіпка солі

Трави на смак

Спосіб приготування:

Розбийте яйце і добре перемішайте його з кефіром. Потім додайте інші інгредієнти та добре вимішайте масу до однорідності. Трави та спеції можна додати будь-які - на ваш смак.

Візьміть відповідну форму (скляна вогнетривка піала), змастіть її трохи маслом і вилийте туди тісто.

Поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Готовий хліб використовуйте для бутерброда або сніданку.

Дієтичний хліб для самих маленьких

Інгредієнти:

Яйце - 1 шт.

Вівсяне борошно - 3 ст. ложки

Оливкова олія extra virgin - 1 ст. ложка

Розпушувач - ½ ст. ложки

Спосіб приготування:

Збийте яйце, додайте борошно, потім рослинну олію і розпушувач. Все добре перемішайте. Налийте в форму і поставте в мікрохвильову піч на 2 хвилини на максимальну потужність.

Дайте хлібу охолонути й можна їсти. Такий хліб підійде навіть зовсім маленьким дітям. Для діток від 2 років можна додавати дрібку солі.

Фото: простий хліб в мікрохвильовці за 5 хвилин