Будет как новенькая. Как почистить очень грязную духовку

Духовка - это незаменимая вещь на кухне. Однако в ней остается много жира и грязи после приготовления пищи.

О том, как почистить очень грязную духовку, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Уксус

Смешайте 0,5 стакана уксуса из 1 л воды и налейте смесь в пульверизатор. Полученной смесью опрыскивайте все грязные поверхности духовки. Раствор не смывайте, а оставьте его действовать на ночь. На следующее утро протрите духовку с помощью щетки или сухой губки для мытья посуды, затем все смойте водой.

Пищевая сода

Пищевая сода - это отличный пятновыводитель, абразивный белый порошок творит чудеса. Смешайте немного воды с пищевой содой до образования пасты. Затем нанесите полученную смесь на духовку , оставьте на ночь и утром смойте влажной губкой.

Соль

Смочите загрязненные духовки с помощью влажной губки. Затем нанесите соль на грязь и нагрейте духовку до 50 градусов. Выключите, как только соль станет коричневой и дождитесь, пока она остынет. Щеткой или сухой губкой протрите остатки грязи и оставьте открытую дверцу, чтобы духовка высохла.

Лимонный сок

Выжмите сок из двух-трех лимонов и залейте его в пульверизатор. Добавьте в бутылку стакан воды и хорошо взболтайте смесь . После этого опрыскивайте все загрязнения - окна, боковые стенки и решетки. Оставьте на несколько минут, затем смойте водой.

Хозяйственное мыло