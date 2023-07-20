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Просто и вкусно! Клопотенко рассказал, как самостоятельно приготовить мармелад (видео)

Как приготовить дома мармелад (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Мармелад - это любимые для многих сладости, которые делают из любых фруктов. Однако часто современные производители добавляют в десерт лишние красители, консерванты и другие вещества, уничтожающие пользу фруктов. Потому предлагаем вам приготовить мармелад самостоятельно.

А его рецептом поделился Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится

  • 200 граммов сахара
  • 5 апельсинов (цедра из 2-3 фруктов)
  • 20 граммов смеси для приготовления варенья

Этого небольшого количества ингредиентов хватит для нескольких баночек с мармеладом.

Как готовить

Первым шагом почистите апельсины. После того как снимете шкурку, вырежьте филе. Для этого вам нужно осторожно проделать надрезы с двух сторон каждой дольки.

Для филе нужно пять апельсинов, а цедра понадобится с двух или трех плодов. Вы можете натереть ее заранее перед очищением фруктов от кожуры.

Теперь добавьте к апельсинам сахар. Если вы решили сделать больше мармелада из одного килограмма апельсинов, тогда вам нужно 600 граммов сахара.

Поставьте емкость на плиту и варите до загустения смеси. Однако сложность может возникнуть в том, что чем дольше варится мармелад, тем темнее его цвет. Это происходит из-за карамелизации сахара.

Чтобы избежать непрезентабельного вида, можно добавить смесь для приготовления варенья. Она ускорит процесс загущения мармелада. Дайте ему покипеть 5-10 минут и разливайте по стерилизованным банкам.

Когда десерт охладится, им можно насладиться. К слову такой мармелад можно приготовить из любых ваших любимых фруктов или даже овощей, поэтому экспериментируйте.

Кстати, раньше Клопотенко показывал, как правильно стерилизовать банки для консервации.

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