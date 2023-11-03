Просто делайте это каждый день. Врач назвал простой способ защиты сердца от болезней

Многих людей интересует, как уберечь сердце от болезней. Конечно, почти все слышали, что смех продлевает жизнь. Но не все догадываются, что это верно.

Как и почему смех защищает от болезней сердца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Sounds Just One Thing врача Майкла Мосли для BBC.

Почему смех полезен для здоровья

Врач утверждает, что смех действительно важен для человека. Он помогает преодолевать боль, дает хорошее настроение, а также оказывает положительное влияние на память. Но, что действительно удивляет, смех спасает сердце.

Для того, чтобы более подробно рассказать о влиянии веселья на здоровье, эксперт заручился поддержкой профессора Миллера из Университета Пенсильвании. Как оказалось, недавно были проведены исследования, в рамках которого ученые выяснили, как смех или стресс способны влиять на сердце и работу сосудов.

Когда участникам эксперимента давали смотреть грустные сцены, их сосуды сужались. А когда люди видели смешные видео и искренне хохотали, результат был противоположным. Сосуды расширялись, благодаря чему работа сердца улучшалась.

Смех влияет на здоровье (фото: freepik.com)

Как правильно смеяться

По мнению врача, такое простое действие, как смех, действительно способно влиять на здоровье. Но для этого нужно придерживаться определенных правил. Во-первых, смех должен быть действительно искренним.

Когда человек хохочет так, что у него болит пресс, а на глазах появляются слезы - его сосуды действительно расширяются. Поэтому если вы каждый день будете находить то, что вас сильно веселит и заставляет смеяться - вы не только будете иметь хорошее настроение, ведь ваш организм получит полезный "бонус" в виде здорового сердца.