Просто робіть це кожного дня. Лікар назвав простий спосіб захисту серця від хвороб

Багатьох людей цікавить, як захистити серце від хвороб. Звісно, майже усі чули про те, що сміх продовжує життя . Але не усі здогадуються, що це правда.

Як та чому сміх захищає від хвороб серця, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст Sounds Just One Thing лікаря Майкла Мослі для BBC.

Чому сміх корисний для здоров'я

Лікар стверджує, що сміх дійсно важливий для людини. Він допомагає долати біль, дає гарний настрій, а також позитивно впливає на пам'ять. Але, що насправді дивує, сміх рятує серце.

Для того, аби більш детально розповісти про вплив веселощів на здоров'я, експерт заручився підтримкою професора Міллера з Університету Пенсильванії. Як виявилося, нещодавно було проведено дослідження, у рамках якого науковці з'ясували, як сміх або стрес здатні впливати на серце та роботу судин.

Коли учасникам експерименту давали дивитися сумні сцени, їхні судини звужувалися. А коли ж люди бачили смішні відео та щиро реготали, результат був протилежним. Судини розширювалися, завдяки чому робота серця покращувалася.

Сміх впливає на здоров'я (фото: freepik.com)

Як правильно сміятися

На думку лікаря, така проста дія, як сміх, дійсно здатна впливати на здоров'я. Але для цього потрібно дотримуватися певних правил. По-перше, сміх має бути дійсно щирим.

Коли людина регоче так, що у неї болить прес, а на очах з'являються сльози - її судини дійсно розширюються. Тому якщо ви кожного дня будете знаходити те, що вас сильно веселить та змушує сміятися - ви не тільки матимете гарний настрій, адже ваш організм отримає корисний "бонус" у вигляді здорового серця.