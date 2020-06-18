Просто присіла відпочити: з'явилися нові дані про те, як відбуває покарання Олена Зайцева

Олена Зайцева (Колаж РБК-Україна)

Керівництво колонії, де відбуває покарання Олена Зайцева, розповіло нові деталі

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні смертельного ДТП у Харкові, читає у виправному центрі книги та шиє пов'язки. У Покровському виправному центрі № 79, де вона відбуває покарання, повідомили, що привілеїв у Зайцевої ніяких немає.

Начальник Покровського виправного центру Інна Мицюк розповіла, що після появи в установі Зайцевої, контроль посилився. А фотографія Зайцевої на відпочинку була зроблена у внутрішньому дворику, де ув'язнена присіла відпочити.

"Ніяких привілеїв у Зайцевої немає. Крім того, після того, як вона прибула відбувати покарання, нас почали контролювати сильніше. Що стосується фотографій, то Зайцева була сфотографована після обіду в прогулянковому дворику, коли присіла відпочити", - розповіла Мицюк у коментарі для видання "Сьогодні".

Вона додала, що Зайцева не користується мобільним телефоном, поведінка у неї добра, вона багато і запоєм читає.

"Засудженим, які знаходяться в даному секторі, заборонено користуватися мобільними телефонами, за певним графіком їм дозволено користуватися інтернетом в присутності адміністрації установи. Зайцева працювала, в тому числі й після того, як розпочався карантин. Останнім замовленням були захисні пов'язки. Зауважень до її поведінки немає, поведінка у неї добра, це абсолютно не проблемна засуджена. Вона багато читає, їй навіть у посилках надсилають книги. Вона читає запоєм і швидко, за два тижні може прочитати 10 книг", - зазначила начальник виправного центру.

Інна Мицюк розповіла, що Зайцева навіть бере участь у заходах. Вона вела концерт на 9 травня, а також стала учасницею спартакіади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися фотографії Зайцевої, яка замість роботи в ув'язненні, засмагає на сонці.

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Автор: Анна Шиканова