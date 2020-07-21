Його просто не зрозуміли: луцький терорист піддався аналізу психолога

Психолог дав аналіз терористові Максиму Кривошу (колаж РБК-Україна)

Психолог проаналізувала поведінку Максима Кривоша, який захопив заручників в Луцьку

У Луцьку терорист Максим Кривош захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса і погрожував підірвати, якщо представники влади не виконає його умови. Відомий психолог проаналізувала слова, поведінку і дії зловмисника і склала його психологічний портрет.

Фахівець Олена Рихальська поділилася думкою, наскільки ефективним було ведення переговорів зі зловмисником. Про це психолог розповіла в ефірі "Апостроф TV".

За словами експерта, поведінка Кривоша показує, що він щонайменше не стабільний.

"Тому що у нього є завдання на рівні того, що він зараз робить. Яка? Завдання привернути увагу. Завдання показати - є такий екзо- соціальний принцип - що "я є", "я можу", "я такий" і "подивіться всі на мене". Він привертає до себе увагу", - розповіла психолог.

Вона також зазначила, що з цим терористом потрібно вести переговори і дотримуватися певних правил. Зокрема, не розводити демагогію і говорити саме про нього.

"Всі питання і весь діалог потрібно вести навколо його особистості. Його не можна лаяти або залякувати наслідками. Його просто не зрозуміли", - додала психолог.

Експерт вважає, що Кривош краще б реагував у переговорах саме на чоловіка - фахівця високого рівня, ніж якби цим завданням зайнялася жінка.

"Жінка в даному питанні не потрібна, бо на терориста тисне сімейний питання і швидше за все, він зробив такий вчинок, у тому числі й через домашні проблеми", - зазначила Рихальська.

Відео: Терорист з Луцька Максим Кривош піддався аналізу психолога

Як повідомлялося, пізно увечері у Луцьку розпочався штурм автобуса із заручниками, і терорист вже затриманий.

Перед цим Зеленський виконав вимогу Кривоша і рекомендував фільм "Земляни" - це відео врятувало 3 заручників у Луцьку.