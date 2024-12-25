Не просто пить воду. Три простых правила, чтобы избежать ужасного похмелья

Три способа облегчить похмелье на утро

Хотя пара бокалов вашего любимого напитка может быть приятным дополнением к предложенной вкусной еде, чрезмерное увлечение может привести к ухудшению самочувствия к концу праздника. Во-первых, полный отказ от алкоголя - это единственный способ гарантировать Рождество и Новый год без похмелья.

Похмелье очень распространено у людей, которые употребляют слишком много алкоголя. На самом деле считается, что около 75% людей, которые чрезмерно пьют, будут иметь такие симптомы похмелья, как головная боль, нарушение сна, тошнота и плохое настроение.

Это вызвано рядом факторов, таких как обезвоживание, воспаление и электролитный дисбаланс, вызванный алкоголем.

Выбирайте напитки с умом

Возможно, вы не осознаете, но определенные алкогольные напитки часто вызывают более серьезные симптомы похмелья, чем другие. В частности, эксперты клиники Майо советуют выбирать напитки с меньшим количеством конгенеров - соединений, которые образуются во время процессов брожения и дистилляции алкоголя.

Напитки более светлого цвета, такие как водка, джин, светлое пиво и белое вино, как правило, приводят к менее тяжелым симптомам похмелья. Более темные напитки с высоким уровнем конгенеров, такие как бурбон, скотч, текила, бренди, темное пиво и красное вино, вызывают более серьезные симптомы.

Пейте медленно

Если вы пьете газированные напитки, содержащие алкоголь, например шампанское или просекко, пейте их медленно.

Пузырьки углекислого газа могут ускорить скорость всасывания алкоголя в кровь и вы быстро опьянеете.

Подберите свой темп питья

Ваше тело может перерабатывать примерно один напиток в час, поэтому старайтесь придерживаться этого. Вы поможете сохранить уровень алкоголя в крови от достижения точки опьянения.

Также не забывайте пить воду и поесть перед употреблением алкоголя.