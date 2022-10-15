Просто пальчики оближешь: готовим невероятно вкусные морковные маффины

Морковь часто недооценивают как главный ингредиент для выпечки, а очень зря. Она подарит десерту сладкий вкус с помощью натурального сахара и насытит его полезными веществами. Настоящее комбо!
Рецепт морковного чуда - смотрите ниже в материале Styler.
Чтобы приготовить тесто на маффины, возьмите:
Морковь натереть на маленькую терку, а в яйцах отделите желтки от белков. Кстати, это можно сделать очень быстро с помощью обыкновенной кухонной леечки. Разбейте яйцо о край тарелки и вылейте его в воронку. Таким образом, белок выльется, а желток останется.
Следующим шагом смешайте желтки с сахаром. Кристаллики сахара должны полностью раствориться, чтобы не ощущаться в тесте. Переходим к белкам: к ним добавляем сахар и смешиваем миксером.
К этой смеси добавляем муку. Обязательно просейте ее, чтобы мука была насыщена воздухом. Выкладываем морковь, всыпаем разрыхлитель. Он сделает маффины высокими и пышными.
Не забудьте добавить соединенные с сахаром желтки и щепотку соли. Теперь берем формочки для выпечки и наполняем их, но не полностью, ведь маффины будут расти в духовке.
Выпекаем маффины 25 минут при температуре 180 градусов. А пока они готовятся, приготовим крем. Просто смешайте сахарную пудру со сметаной и готово!
Смажьте кремом "шапочки" маффинов, и вкусный, полезный и простой десерт можно пробовать.
Кстати, раньше мы делились рецептом фантастического морковного пирога.
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