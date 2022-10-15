Просто пальчики оближешь: готовим невероятно вкусные морковные маффины

Составляющие маффинов

Чтобы приготовить тесто на маффины, возьмите:

4 яйца

100 граммов муки

50 граммов сахара

150 граммов моркови

250 граммов сметаны

Пол чайной ложки соли

50 граммов сахарной пудры

Один пакетик разрыхлителя

Как приготовить маффины?

Морковь натереть на маленькую терку, а в яйцах отделите желтки от белков. Кстати, это можно сделать очень быстро с помощью обыкновенной кухонной леечки. Разбейте яйцо о край тарелки и вылейте его в воронку. Таким образом, белок выльется, а желток останется.

Следующим шагом смешайте желтки с сахаром. Кристаллики сахара должны полностью раствориться, чтобы не ощущаться в тесте. Переходим к белкам: к ним добавляем сахар и смешиваем миксером.

К этой смеси добавляем муку. Обязательно просейте ее, чтобы мука была насыщена воздухом. Выкладываем морковь, всыпаем разрыхлитель. Он сделает маффины высокими и пышными.

Не забудьте добавить соединенные с сахаром желтки и щепотку соли. Теперь берем формочки для выпечки и наполняем их, но не полностью, ведь маффины будут расти в духовке.

Выпекаем маффины 25 минут при температуре 180 градусов. А пока они готовятся, приготовим крем. Просто смешайте сахарную пудру со сметаной и готово!

Смажьте кремом "шапочки" маффинов, и вкусный, полезный и простой десерт можно пробовать.