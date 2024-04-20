"Меня наполовину не стало": Виталий Капранов написал щемящий пост после смерти брата

В Киеве в четверг, 18 апреля, в Михайловском Златоверхом соборе состоялось прощание с украинским писателем , публицистом и блогером Дмитрием Капрановым, который умер 16 апреля в возрасте 56 лет. Его брат Виталий признался, что после трагедии его наполовину не стало.

Виталий Капранов посвятил щемящий пост брату

По словам писателя, ему трудно писать эпитафию на себя, потому что они с Дмитрием "были одним целым и на самом деле одним целым остались, даже несмотря на смерть".

"Он положил свою жизнь за эту нацию, за этих людей, за эту культуру. Мы могли бы спокойно жить, зарабатывать грубые деньги в другом бизнесе и надувать щеки на публичных мероприятиях. А вместо этого тратили сотни тысяч долларов на книги, вкладывались в развитие рынка и его информационное обеспечение", - написал Виталий.

Для этого, говорит Капранов, братья придумывали "сумасшедшие инфоповоды - от конкурса "Золотой Бабай" и автопробега на День книги до купания писателей в проруби - только чтобы об украинской книге вспомнили телевизор и газеты".

Братья Капрановы (facebook.com/BratyKapranovy)

"Тогда это, конечно, не окупалось, зато теперь рынок таки завелся. И борьба за запрет ввоза российских книг тоже была нашей работой, к сожалению, оказалось, что нужна была война, чтобы государство наконец сделало это, но в результате издатели стали реально зарабатывать деньги на украинских книгах, а двадцать лет назад они едва тлели", - отметил публицист.

Далее писатель назвал все незаурядные события, к организации которых они с братом-близнецом были причастны.

"Больше этого не будет. Потому что меня наполовину не стало. 2И я пишу эту эпитафию на себя - редкий жанр. Никому не желаю такого опыта. Украина потеряла опытного и креативного бойца информационной войны, который сам на себя донатил, сам организовал людей, сам руководить операциями", - признался Виталий.

"Половина от меня уже не сможет так. Придется больше сосредоточиться на написании книг и сценариев. Писатель Братья Капрановы продолжит творить. Конечно, если Бог даст, а Бог, как мы видим, жестокий" - подытожил он.

Напомним, ранее друг братьев Саша Лирник рассказал, что причиной преждевременной смерти литератора 16 апреля стало больное сердце.

Позже эту информацию подтвердил Виталий.