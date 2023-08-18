Просто невероятно. Украинские полярники показали, какие грибы растут в Антарктиде (фото)

Откуда берутся грибы в Антарктиде

В Антарктиде растут как микроскопические паразиты, поражающие растения, так и привычные нам шляпочные грибы.

"Этих красавцев на фото наши биологи обнаружили вблизи грота на острове Дарбо, расположенном к югу от "Вернадского". Скорее всего, это гриб рода омфалина. Его представители встречаются как в полярных регионах, так и в наших широтах, в частности в Украине", - пишут полярники.

Омфалины достаточно мелкие и любят участки так называемых моховых банков. Внешне очень похожи на опята. Имеют зонтичную шапку, поднятую по бокам и вогнутую внутри, а цвет разных видов варьируется от коричневого до светло бежевого.

Вот такие грибы растут в Антарктиде (фото: Facebook/Национальный антарктический научный центр)

Можно ли есть эти грибы

Полярники отметили, что эти грибы они не едят.

"На ледяном континенте людям запрещено вмешиваться в жизнь природы, в частности изымать животных, растения, грибы и даже камешки. Отбор образцов могут проводить только ученые в небольшом количестве для дальнейших исследований, предусмотренных техническим заданием", - объясняют работники станции.

Также они добавляют, что в основном омфалины несъедобны. Так что полярники на "Вернадском" лакомятся традиционными консервированными грибами.