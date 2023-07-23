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Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

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Воскресенье 23 июля 2023 21:00
Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото) Каким будет мир в 2123 году (фото: BuzzFeed)
Автор: Василина Копытко

Искусственный интеллект дает возможности современным людям "заглянуть" в будущее - программа показала, как изменятся привычные для нас вещи и как может выглядеть наш мир в 2123 году.

Об этом пишет BuzzFeed.

McDonald's в будущем

По прогнозам искусственного интеллекта, футуристический McDonald's будет выглядеть так. Интересно, что корпоративные цвета и логотип компании сохранятся те же самые.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Мобильные телефоны

Смартфоны в будущем будут прозрачными и, вероятно, будут иметь гораздо больше функций, чем сегодня. А вот по размерам и формам мобильные телефоны будут очень напоминать современные гаджеты.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какими будут самолеты

Салоны самолетов будут очень футуристическими и с максимальным уровнем комфорта. Скорее всего, безопасность полетов также существенно возрастет.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какой будет мода у мужчин

Мужчины будут носить одежду преимущественно цвета металлик, она будет выдержана и удобна. Вероятно, к тому времени появится много новых тканей и материалов, которые пока нам даже трудно представить.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какой будет женская мода

Женщины будут носить очень элегантные вещи. Косметика, маникюры и ювелирные украшения будут в тренде даже через 100 лет. По крайней мере, так это представляет искусственный интеллект.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Прозрачные холодильники

Очевидно, в будущем будет целый тренд на прозрачные вещи и мебель. Подобно телефонам, холодильники также будут со стеклянным корпусом, что позволит видеть, что хранится в середине.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Каким будут туалеты

Вот так по мнению ИИ будет выглядеть туалет в обычном доме. Остается надеяться, что стеклянные стенки и панорамные окна в туалете можно будет зашторивать при необходимости.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Общественный транспорт будет более удобным и быстрым

Общественный транспорт в больших городах будет очень разноплановым. Из иллюстрации можно понять, что останется вид наземного транспорта, но появятся своеобразные аналоги высотных рельсовых "электричек". Вероятно, такие средства передвижения по городу будут удобнее и быстрее современного транспорта.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какой будет мебель

Вот так может выглядеть среднестатистический диван в чьей-то квартире. Очевидно, через 100 лет в дизайне жилья будут преобладать минимализм, светлые цвета и опять же будет много стеклянных элементов, в частности - панорамные окна.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Футуристические бистро

Даже через 100 лет заведения общепита не потеряют своей популярности. Скорее всего, к тому времени появится много новых блюд и даже продуктов, а может человечество и вовсе перейдет на синтетическую пищу.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Игровые приставки

Вот так, по мнению искусственного интеллекта, будет выглядеть игровая консоль Nintendo через 100 лет. Можем предположить, что к 2123 году люди будут находить время не только на работу, но и на развлечения.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Велосипеды будущего

Вероятно, велосипеды будущего будут выглядеть именно так, как их представил ИИ - очень стильные и с подсветкой. Радует мысль, что человечество через столетие не забудет о спорте.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Гаджеты

Планшеты и iPad будут иметь возможность 3D-проекции и, вероятно, много новых впечатляющих функций, которые современному человеку даже сложно представить.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какими будут школьные классы

Типичнная классная комната для старшеклассников может выглядеть так. Скорее всего, к 2123 году обучение полностью станет компьютеризированным, а образовательный процесс еще более увлекательным.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какими будут авто

За 100 лет человечество очень усовершенствует автомобили и в них появится немало новых функций, а возможно, и людям не придется самим управлять машинами, потому что за них это будет делать автопилот. В любом случае, дизайн авто в будущем будет потрясающим.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Какими будут телевизоры

Это несколько удивляет, но по прогнозу ИИ, телевизоры через 100 лет не "вымрут". Новые модели этих устройств также будут с прозрачным корпусом и будут гармонично вписываться в общий стиль "стеклянных" интерьеров.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Каким будет Нью-Йорк

ИИ показал и альтернативное будущее Нью-Йорка, а именно - знаменитое здание-символ города Эмпайр-Стейт-Билдинг. Интересно, что к 2123 году мир заполонят летающие капсулы, которые, вероятно, будут служить какой-то разновидностью торговых площадок, ресторанов или местом для развлечений.

Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

Раньше мы показывали фото, какими будут АЭС в будущем.

Читайте также о том, как выглядела бы наша планета, если бы все люди внезапно исчезли.

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Искусственный интеллект будущее