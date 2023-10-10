Просто невероятно! В Австрии показали, каким будет транспорт в будущем (фото, видео)

Австрийский стартап CycloTech представил концепт двухместного аэромобиля под названием CruiseUp, над которым они работают уже 15 лет. Недавно команда разработчиков успешно опробовала прототип аэромобиля, который имеет массу 80 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на одно из крупнейших в мире независимых научно-технических изданий New Atlas .

Основой летающего аппарата является силовая система CycloRotor, состоящая из шести циклоторов, хотя только четыре из них видны извне. Остальные два расположены в передней и задней части кабины и могут вращаться вокруг продольной оси.

Эта инновационная система позволяет быстро изменять направление тяги на 360 градусов, обеспечивая точное управление по всем направлениям - влево, вправо, вперед, назад, а также возможность вращаться и плавно оставаться в воздухе. Кроме того, аэромобиль может взлетать и садиться без резких движений и кренов, благодаря чему пассажирам в салоне обеспечивается высокая безопасность. Подвижные части системы скрыты в отдельном блоке.

Аэромобиль CruiseUp (фото: CycloTech)

CruiseUp имеет примерно в полтора раза больший размер, чем стандартный автомобиль, и предлагает всего два сиденья и небольшой багажник. Его длина составляет 6,7 метра, а ширина - 3,3 метра. Благодаря таким компактным размерам аэромобиль может легко приземляться на заднем дворе и помещаться в стандартный гараж, что является важной особенностью для разработчиков. Они планируют позиционировать свое изобретение как личное транспортное средство, а не коммерческое.

Благодаря компактным размерам аэромобиль может легко приземляться на заднем дворе (фото: CycloTech)

Максимальная скорость аэромобиля ограничена 150 километрами в час, а запас хода составляет 100 километров.

Массовое производство CruiseUp планируется запустить к 2035 году. К этому времени компания надеется ввести полноценный готовый к эксплуатации экземпляр аэромобиля.