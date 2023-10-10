Просто неймовірно! В Австрії показали, який буде транспорт в майбутньому (фото, відео)

Австрійський стартап CycloTech представив концепт двомісного аеромобіля під назвою CruiseUp, над яким вони працюють вже протягом 15 років. Нещодавно команда розробників успішно випробувала прототип аеромобіля, який має масу 80 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на одне з найбільших у світі незалежних науково-технічних видань New Atlas .

Основою літаючого апарата є силова система CycloRotor, що складається з шести циклороторів, хоча лише чотири з них видно ззовні. Інші два розташовані у передній та задній частині кабіни і можуть обертатися навколо поздовжньої осі.

Ця інноваційна система дозволяє швидко змінювати напрямок тяги на 360 градусів, забезпечуючи точне керування в усіх напрямках - вліво, вправо, вперед, назад, а також можливість обертатися та плавно залишатися у повітрі. Крім того, аеромобіль може злітати і сідати без різких рухів та нахилів, завдяки чому пасажирам в салоні забезпечується висока безпека. Рухливі частини системи приховані в окремому блоку.

Аеромобіль CruiseUp (фото: CycloTech)

CruiseUp має приблизно в півтора рази більший розмір, ніж стандартний автомобіль, і пропонує лише два сидіння та невеликий багажник. Його довжина становить 6,7 метра, а ширина - 3,3 метра. Завдяки таким компактним розмірам, аеромобіль може легко приземлятися на задньому дворі та вміщуватися в стандартний гараж, що є важливою особливістю для розробників. Вони планують позиціонувати свій винахід як особистий транспортний засіб, а не комерційний.

Завдяки компактним розмірам, аеромобіль може легко приземлятися на задньому дворі (фото: CycloTech)

Максимальна швидкість аеромобіля обмежена 150 кілометрами на годину, а запас ходу становить 100 кілометрів.

Масове виробництво CruiseUp планується запустити до 2035 року. До цього часу компанія сподівається впровадити повноцінний готовий до експлуатації екземпляр аеромобіля.