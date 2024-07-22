Почему так трудно сбросить жир на животе и как все-таки вы можете это сделать

Большое количество жира на животе может свидетельствовать не только о лишнем весе, но и о высоком риске для здоровья.

Почему так трудно избавиться от складок на талии и как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Почему жир на животе так тяжело сбросить

Многие люди, пытающиеся похудеть, сжигают жир во всех местах, кроме одного.

Жира на животе, как известно, трудно избавиться, и это может заставить людей сомневаться, действует ли на них диета вообще.

Однако важно отметить, что жир на животе может быть тяжело сжечь, даже если вы полностью соблюдаете свою диету и физические упражнения.

Избыток жира в области живота связан с повышенным риском ряда проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, диабет 2 типа и инсульт.

Жир на животе имеет уникальный состав по сравнению с жиром в других частях тела. На самом деле его идентифицируют как висцеральный жир, который ведет себя иначе, чем подкожный жир, например жир вокруг бедер или рук.

Висцеральный жир скапливается глубоко в животе. Клетки висцерального жира также активны и таким образом производят гормоны, непосредственно влияющие на вашу способность похудеть в области живота. Проще говоря, жир на животе активно борется, чтобы не исчезнуть, а это значит, что для его сжигания может потребоваться немного больше усилий.

Советы по сжиганию жира на животе

Важной частью пути к похудению есть понимание того, что невозможно достичь потери жира в определенной части тела. Поэтому избегайте любых добавок для похудения или упражнений, уверяющих, что они быстро сжигают жир в проблемной зоне.

Это не значит, что вы должны полностью отказаться от упражнений. По крайней мере, старайтесь делать от 8000 до 10000 шагов в день.

Взрослым рекомендуется по крайней мере дважды в неделю выполнять укрепляющие упражнения, прорабатывающие все основные группы мышц, такие как грудь, плечи, ноги и живот. В этом случае вы должны стремиться к 150 минутам активности средней интенсивности или 75 минутам интенсивной деятельности в неделю.

Эффективная диета

Хотя специальной диеты для сжигания жира не существует, обычно рекомендуется есть большие порции фруктов, овощей и бобовых, ограничивая количество сахара и жиров. Вы также должны избегать экстремальных диет, поскольку это может быть контрпродуктивным для вашей потери жира в долгосрочной перспективе. Вместо этого рекомендуется терять вес медленно и последовательно.

Высыпайтесь

Чрезвычайно часто люди постоянно бодрствуют столько, сколько нуждается в их организме. Не забывайте, что взрослому человеку спать около семи-девяти часов в сутки.