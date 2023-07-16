Просто фантастика! Полярники показали "комбо" невероятных аномалий в Антарктике

По словам ученых, в один день им удалось запечатлеть на фото сразу несколько невероятных и редких явлений в небе над Антарктидой.

"Знаете, что такое мечта полярного метеоролога? Это наблюдать в один день сразу несколько явлений, которые очень редкие или вообще отсутствуют в наших краях. Такое "комбо" как раз недавно выпало украинским метеорологам на Вернадском", - рассказали полярники.

Утром на небе появились чечевицеобразные (лентикулярные) облака - это овальные облака, вытянутые по горизонтали, с ровными четко очерченными краями.

Они белого цвета, иногда с разноцветным сиянием и часто накладываются друг на друга, как стопка тарелок. Как шутят полярники, эти облака похожи на космический корабль пришельцев и их называют "антарктическим НЛО".

Из-за особенностей своего образования эти облака не двигаются, а как будто зависают в одной точке.

"Пока они висели над "Вернадским" солнце опустилось над горизонтом, подсветив небо в розовый цвет", - добавили на станции.

Невероятное небо над Антарктикой (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Дмитрий Кричун)

А после полудня полярникам удалось запечатлеть еще одно явление - на небосклоне "проявились" перламутровые облака. Они очень тонкие, поэтому на фоне рассеянного света их фактически не видно.

Только во время заката, когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он и "красит" облака в разные цвета.

"И чечевицеобразные и перламутровые облака даже в Антарктиде можно увидеть нечасто. Для этого требуются специфические погодные условия, которые бывают в основном зимой. Кроме того, для формирования обоих видов облаков нужны "помехи", которые обойдут поток воздуха, - обычно это горные хребты", - объяснили полярники.

Они добавили, что эти облака принадлежат к разным слоям атмосферы: чечевицеобразные, как и большинство облаков, живут во влажной тропосфере и состоят преимущественно из воды. А перламутровые - в сухой стратосфере и состоят из кристалликов льда.

Невероятное небо над Антарктикой (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Дмитрий Кричун)