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Просто, дешево и быстро: кулинарка поделилась невероятным рецептом хлеба из картофеля

Картофельный хлеб по рецепту Лилии Цвит (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Хлеб из картофеля очень вкусный и простой в приготовлении. Для него нужно совсем немного ингредиентов и благодаря картофелю у этого хлеба особенная структура и тоненькая корочка.

Как сделать хлеб из картофеля, рассказала известная кулинарка Лилия Цвит на своем канале в YouTube.

Что вам понадобится:

  • Сырой картофель - 200 г
  • Вода - 300 мл
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Дрожжи - 10 г + 1 ст. ложка сахара
  • Мука - 270 г + 20 г
  • Растительное масло - 50 мл

Как приготовить картофельный хлеб

Картофель нужно очистить, порезать кусочками и поставить вариться. Дрожжи измельчить и засыпать 1 ст. ложкой сахара.

Картофель отварить до готовности, воду слить отдельно в стакан. Размять готовый картофель до состояния пюре, а потом залить обратно воду и тщательно перемешать. Готовое картофельное пюре выложить в широкую миску.

Добавить к пюре дрожжи и хорошо вымешать венчиком до полного растворения. А потом добавить муку. Замесить тесто.

Когда тесто станет эластичным, добавить растительное масло и снова хорошо вымешать. Мешать до тех пор, пока тесто не станет мягким. Потом накрываем миску полотенцем и ставим в тепло на 1 час.

Рабочую поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Растягиваем в прямоугольник, а потом скручиваем, формируя хлеб.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто. И оставляем его еще на полчаса, чтобы тесто подошло. Тесто должно занимать не более 1/3 формы.

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим туда хлеб на 40-50 минут.

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