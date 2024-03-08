Не все так просто. Могут ли украинцы получать немецкую пенсию и от чего это зависит

Могут ли украинские беженцы получить немецкую пенсию и на каком основании - знают не все. На самом деле, это не так просто, ведь существует ряд важных условий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о получении немецких пенсий, пенсионном возрасте в этой стране и существуют ли льготные условия для украинцев.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Handbook Germany, Finanztip, Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Rentenversicherung, Allianz, Ukrainian In Germany.
Получение немецкой пенсии интересует многих украинцев. Согласно законодательству, в целом иностранцы имеют право получать пенсию в Германии.
В то же время, чтобы претендовать на немецкие пенсионные выплаты, иностранцы, в том числе и украинцы, должны отвечать следующим требованиям:
Исходя из этих правил украинские беженцы, выехавшие в Германию после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, не смогут получать немецкую пенсию, поскольку не работали в Германии и не платили взносы в фонд обязательного пенсионного страхования.
Установленный законом возраст ухода на пенсию в Германии колеблется от 63 до 67 лет и зависит от вида пенсии по возрасту.
Стандартный пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет и 10 месяцев, однако планируется повышение этого возрастного рубежа ежегодно на два месяца - пока он не достигнет 67 лет в 2031 году.
В то же время для людей с тяжелой формой инвалидности 1958 года рождения стандартный пенсионный возраст составляет 64 года и два месяца, а к 2029 году - постепенно будет повышаться до 65 лет.
В целом ситуация с пенсионным возрастом в Германии (в зависимости от года рождения человека) выглядит так:
Получить пенсию в Германии - не так уж и просто (иллюстративное фото: pixabay.com)
Граждане Европейского Союза и других стран, с которыми Германия заключила соглашение о социальном обеспечении, при расчете минимального страхового стажа для получения пенсии в Германии могут добавлять периоды работы в других странах.
В то же время Украина не входит в этот перечень и не имеет ратифицированного соглашения о социальном обеспечении.
Следовательно, период трудового стажа, который беженец имел в Украине, не будет учитываться в минимальном страховом стаже для оформления пенсии в Германии.
Не получится также получить германскую пенсию в том случае, если украинский пенсионер уже получает пенсию в Украине.
В конце 2023 года в соцсетях начала распространяться информация, будто бы украинские беженцы смогут получать немецкую пенсию "на льготных условиях" - с 57 лет (что на 10 лет раньше, чем указано в законодательстве Германии).
В то же время в Федеральном пенсионном страховании Германии такую информацию опровергли.
Там подчеркнули, что на беженцев из Украины распространяются "общие пенсионные положения" и специального закона для этого нет.
Отметим, что граждане Германии получают номер пенсионного страхования (Rentenversicherungsnummer или RVNR) сразу же после рождения, тогда как иностранцы могут получить его:
Этот двенадцатизначный номер действителен в течение жизни и свидетельствует об участии человека в системе социального страхования. Узнать свой номер можно в фонде пенсионного страхования или в кассе больничного страхования (Krankenkasse).
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли получать немецкие выплаты в Украине.
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