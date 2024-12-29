Простые и эффективные способы избавиться от изжоги после праздников

Изжога - это жгучая боль в груди, пищеводе, а иногда и в горле. Этот дискомфорт возникает, когда пищеводный сфинктер не функционирует должным образом, и желудочная кислота попадает обратно в пищевод, раздражая его слизистую оболочку. К основным симптомам также относятся кислый привкус во рту, неприятный запах изо рта, икота и тошнота.

Чтобы уменьшить эти проявления, врачи рекомендуют придерживаться легкой диеты и обеспечивать организм достаточным количеством жидкости.

Что пить от изжоги

Вода

Обычная вода - ваш лучший союзник в борьбе с изжогой. Она помогает очищать пищевод от желудочной кислоты. Лучше всего пить негазированную воду, поскольку газ может увеличивать давление в желудке и нарушать работу пищеводного сфинктера. Важно также обратить внимание на температуру напитков: очень горячие или холодные напитки могут раздражать стенки пищевода.

Другие напитки

Молоко, кефир или пахта - содержат белок и кальций, которые нейтрализуют желудочную кислоту и поддерживают функцию пищеводного сфинктера.

Вода с пищевой содой - растворите половину чайной ложки соды в стакане воды. Это временно снижает кислотность, но беременным женщинам такой напиток употреблять не рекомендуется.

Настой льна - семена льна выделяют слизь, которая обволакивает стенки пищевода, создавая защитный слой и уменьшая раздражение.

Настой тмина - чайную ложку измельченных семян залейте горячей водой, дайте настояться 15 минут и процедите.

Настой имбиря - тертый корень имбиря залейте горячей водой, дайте настояться и пейте после остывания.

Чай с мелиссой - этот напиток успокаивает пищеварительную систему, особенно если проблема вызвана стрессом.

Экстракт солодки - помогает укрепить слизистую оболочку пищевода. Для приготовления заварите половину чайной ложки измельченного корня солодки в воде, кипятите 10 минут и процедите.

Сок сырого картофеля - уменьшает воспаление и раздражение в пищеварительной системе. Для приготовления натрите очищенный картофель на терке, отожмите сок и выпейте.

Другие способы борьбы с изжогой

Можно использовать настои из шалфея, фенхеля, ромашки или алтея. Для этого одну чайную ложку сушеных трав залейте горячей водой, настаивайте 10-15 минут, процедите и пейте теплым.

Всегда ли помогают домашние средства от изжоги?

Хотя народные средства могут временно облегчить симптомы изжоги, если проблема возникает часто или длится несколько дней, необходимо обратиться к врачу. Изжога может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Также следует помнить, что чрезмерное употребление травяных настоев или соков может негативно повлиять на организм. Одна чашка напитка обычно достаточна, чтобы облегчить симптомы.

Что нельзя есть и пить во время изжоги

Жирная и жареная пища.

Крепкий кофе и чай.

Острые специи, например, чили.

Алкоголь.

Цитрусовые фрукты и соки.

Избегая этих продуктов, вы уменьшите риск возникновения изжоги и облегчите ее симптомы.