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Ця проста звичка допоможе виглядати на 5 років молодше

Автор: Тетяна Самарук

Усі жінки мріють виглядати молодо та красиво. Тому лікар-дієтолог Артем Хачатрян розповів, щоб виглядати на 5 років молодше, потрібно дотримуватися питного режиму.

Так, така звичка збереже хорошу форму і молодість людини, повідомляє Marie Claire.

Як відомо, недолік води в організмі дуже позначається на здоров'ї – суха шкіра, землянистий колір обличчя, ламке волосся і набряки. До того ж з такими проблемами не зможе впоратися навіть найкращий експерт, він лише зробить тимчасовий ефект.

Експерт каже, що вода відповідає одразу за кілька завдань:

  • гідратацію організму;
  • транспортування кисню;
  • виведення шлаків та токсинів.

Також споживання рідини прискорює процеси регенерації та впливає на збереження краси, молодості та здоров'я.

Окрім того, експерт розповів, навіть якщо немає спраги, то краще маленькими ковтками пити негазовану воду протягом дня.

Водний баланс потрібно підтримувати зранку, а саме випити склянку теплої води. Також можна додати у склянку води кілька крапель лимонного соку.

Зазначається, що організм вимагає регулярної турботи, тільки тоді тіло буде здоровим та доглянутим.

Важливо підтримувати водний баланс саме водою, а не іншими напоями.

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