Вчені назвали популярні продукти, які викликають рак

Глобальна статистика захворювання на рак залишається невтішною. Минулого року від нього померло майже 10 мільйонів людей. Вчені визначили продукти, які сприяють зростанню ракових клітин.

Один з інгредієнтів, який викликає рак, - це перероблена біла мука. При цьому вона міститься у випічці, хлібі та інших повсякденних продуктах, які ми так любимо і часто вживаємо.

За словами вчених, борошно вибілюється газоподібним хлором, який є хімічною речовиною. Більш того, перероблена біла мука підвищує рівень як інсуліну, так і цукру в крові через більш високий глікемічний індекс, що збільшує ризик раку.

Американський інститут досліджень раку (AICR) рекомендує уникати продуктів з більш високим ступенем обробки, таких як біле борошно, тому що вони, як правило, піддавалися промисловій переробці і часто містять мало поживних мікроелементів.

Вченим також вдалося довести, що глікемічне навантаження (підвищення рівня глюкози в крові та інсуліну після їжі) є причиною раку ендометрія.

Рак ендометрію починається, коли клітини ендометрію (внутрішньої оболонки матки) починають безконтрольно рости.

Як знизити ризик захворювання на рак

Британські вчені кажуть, що найголовніше, що ви можете зробити, щоб знизити ризик раку, це відмовитися від куріння. У сигаретному димі міститися хімічні речовини, які потрапляючи в нашу кров можуть завдати шкоди всьому організму.

Також знизити ризик захворювання на рак можна за допомогою фізичної активності. Вчені кажуть, що вправи допоможуть знизити ризик раку товстої кишки. Вправи також знижують ризик раку грудей і репродуктивного раку у жінок.

"Ожиріння збільшує ризик багатьох форм раку. Якщо вам потрібно схуднути, Споживайте менше калорій і спалюйте більше за допомогою вправ", - кажуть вчені.