Простатит - главная мужская болезнь: кто в группе риска и первые симптомы

Простатит считается наиболее распространенным заболеванием органов мужской репродуктивной системы. Его важно вовремя диагностировать, чтобы врач назначил соответствующую терапию, ведь у болезни очень плохие последствия.

Как проявляется простатит, кто в группе риска – читайте ниже в материале Styler.

По статистике, пишет MedicineNet, с болезнью сталкивается около 10-12% мужчин вне зависимости от возраста в определенный период жизни.

Простатит – это заболевание предстательной железы, обычно связанное с воспалением. Простатит часто вызывает болезненное или осложненное мочеиспускание, а также боли в паху, участке таза или половых органов.

Симптомы простатита

Боль или жжение при мочеиспускании (дизурия).

Затрудненное мочеиспускание.

Частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия).

Срочная потребность в мочеиспускании.

Боль в животе, паху или пояснице.

Боль в области между мошонкой и прямой кишкой.

Боль или дискомфорт полового члена/яичек.

Болезненная эякуляция.

Мутная эякуляция.

Кровь в моче.

Лихорадка, озноб, мышечные боли, другие гриппоподобные симптомы (при остром бактериальном простатите).

Почему важно лечить простатит?

Как пишет онлайн-хаб украинских врачей DOC.UA, осложнения острого или хронического простатита могут включать:

острую задержку мочи;

бактериальное заражение крови (бактериемию);

инфекцию мочевого пузыря (цистит у мужчин);

мочекаменную болезнь;

почечную недостаточность;

пиелонефрит (инфекция в почках);

воспаление спиральной трубки;

абсцесс предстательной железы;

сексуальную дисфункцию;

изменения в сперме (эпидидимит), которые могут повлечь бесплодие;

риск рака простаты.

Риск развития простатита растет, пишет Prostatehealthguide, если мужчина: