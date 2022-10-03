Простатит - главная мужская болезнь: кто в группе риска и первые симптомы
Простатит считается наиболее распространенным заболеванием органов мужской репродуктивной системы. Его важно вовремя диагностировать, чтобы врач назначил соответствующую терапию, ведь у болезни очень плохие последствия.
Как проявляется простатит, кто в группе риска – читайте ниже в материале Styler.
По статистике, пишет MedicineNet, с болезнью сталкивается около 10-12% мужчин вне зависимости от возраста в определенный период жизни.
Простатит – это заболевание предстательной железы, обычно связанное с воспалением. Простатит часто вызывает болезненное или осложненное мочеиспускание, а также боли в паху, участке таза или половых органов.
Симптомы простатита
- Боль или жжение при мочеиспускании (дизурия).
- Затрудненное мочеиспускание.
- Частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия).
- Срочная потребность в мочеиспускании.
- Боль в животе, паху или пояснице.
- Боль в области между мошонкой и прямой кишкой.
- Боль или дискомфорт полового члена/яичек.
- Болезненная эякуляция.
- Мутная эякуляция.
- Кровь в моче.
- Лихорадка, озноб, мышечные боли, другие гриппоподобные симптомы (при остром бактериальном простатите).
Почему важно лечить простатит?
Как пишет онлайн-хаб украинских врачей DOC.UA, осложнения острого или хронического простатита могут включать:
- острую задержку мочи;
- бактериальное заражение крови (бактериемию);
- инфекцию мочевого пузыря (цистит у мужчин);
- мочекаменную болезнь;
- почечную недостаточность;
- пиелонефрит (инфекция в почках);
- воспаление спиральной трубки;
- абсцесс предстательной железы;
- сексуальную дисфункцию;
- изменения в сперме (эпидидимит), которые могут повлечь бесплодие;
- риск рака простаты.
Риск развития простатита растет, пишет Prostatehealthguide, если мужчина:
- имел простатит или другое инфекционное заболевание мочевого пузыря или уретры в прошлом;
- получил травму таза (например, в результате верховой езды, катания на велосипеде, поднятия тяжелых вещей и т. п.);
- имеет доброкачественную гиперплазию предстательной железы;
- имеет в рационе много острой пищи или алкоголя;
- занимается незащищенным сексом, имеет гонорею, хламидиоз или другое заболевание, передающееся половым путем;
- пользуется мочевыми катетерами.
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