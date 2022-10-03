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Простатит - главная мужская болезнь: кто в группе риска и первые симптомы

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Понедельник 03 октября 2022 11:22
Простатит - главная мужская болезнь: кто в группе риска и первые симптомы Фото: Как лечить простатит (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Простатит считается наиболее распространенным заболеванием органов мужской репродуктивной системы. Его важно вовремя диагностировать, чтобы врач назначил соответствующую терапию, ведь у болезни очень плохие последствия.

Как проявляется простатит, кто в группе риска – читайте ниже в материале Styler.

По статистике, пишет MedicineNet, с болезнью сталкивается около 10-12% мужчин вне зависимости от возраста в определенный период жизни.

Простатит – это заболевание предстательной железы, обычно связанное с воспалением. Простатит часто вызывает болезненное или осложненное мочеиспускание, а также боли в паху, участке таза или половых органов.

Симптомы простатита

  • Боль или жжение при мочеиспускании (дизурия).
  • Затрудненное мочеиспускание.
  • Частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия).
  • Срочная потребность в мочеиспускании.
  • Боль в животе, паху или пояснице.
  • Боль в области между мошонкой и прямой кишкой.
  • Боль или дискомфорт полового члена/яичек.
  • Болезненная эякуляция.
  • Мутная эякуляция.
  • Кровь в моче.
  • Лихорадка, озноб, мышечные боли, другие гриппоподобные симптомы (при остром бактериальном простатите).

Почему важно лечить простатит?

Как пишет онлайн-хаб украинских врачей DOC.UA, осложнения острого или хронического простатита могут включать:

  • острую задержку мочи;
  • бактериальное заражение крови (бактериемию);
  • инфекцию мочевого пузыря (цистит у мужчин);
  • мочекаменную болезнь;
  • почечную недостаточность;
  • пиелонефрит (инфекция в почках);
  • воспаление спиральной трубки;
  • абсцесс предстательной железы;
  • сексуальную дисфункцию;
  • изменения в сперме (эпидидимит), которые могут повлечь бесплодие;
  • риск рака простаты.

Риск развития простатита растет, пишет Prostatehealthguide, если мужчина:

  • имел простатит или другое инфекционное заболевание мочевого пузыря или уретры в прошлом;
  • получил травму таза (например, в результате верховой езды, катания на велосипеде, поднятия тяжелых вещей и т. п.);
  • имеет доброкачественную гиперплазию предстательной железы;
  • имеет в рационе много острой пищи или алкоголя;
  • занимается незащищенным сексом, имеет гонорею, хламидиоз или другое заболевание, передающееся половым путем;
  • пользуется мочевыми катетерами.

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